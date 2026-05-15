झारखंड के सरकारी स्कूलों में 19 से 21 मई तक लगेगा समर कैंप, रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है मुख्य उद्देश्य
राज्य के सरकारी स्कूलों में 'सीखें, खेलें, सृजन करें' थीम पर खेल, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर कैंप आयोजन किया जा रहा है.
Published : May 15, 2026 at 6:54 PM IST
रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में 19 से 21 मई तक तीन दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा. “सीखें, खेलें, सृजन करें” थीम पर आयोजित इस समर कैंप में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. कार्यक्रम का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावाS देना है.
रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है मुख्य उद्देश्य
परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, राज्य में 22 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. इससे पहले विद्यार्थियों को खेल, कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से यह विशेष समर कैंप आयोजित किया जा रहा है. कैंप के सफल संचालन की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधान को दी गई है. सभी विद्यालयों को पूर्व तैयारी, प्रचार-प्रसार और प्रतिदिन गतिविधियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है.
कलाकृतियों के निर्माण की गतिविधियां
समर कैंप के पहले दिन 19 मई को खेल के साथ फिटनेस एवं सृजन के संग बचपन थीम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी. इस दिन योगाभ्यास, फिटनेस गतिविधियां, दौड़, रस्सीकूद और पारंपरिक खेल कराए जाएंगे. इसके अलावा स्थानीय संस्कृति से जुड़े खिलौनों और कलाकृतियों के निर्माण की गतिविधियां भी कराई जाएंगी ताकि विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास हो सके.
समर कैंप में पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता
दूसरे दिन 20 मई को खेल कौशल और पोस्टर मेकिंग गतिविधियों पर विशेष जोर रहेगा. विद्यार्थियों के बीच कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल समेत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. वहीं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और खेल भावना जैसे विषयों पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता भी कराई जाएगी. विद्यालय बैंड और समूह गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा.
बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित
समर कैंप के अंतिम दिन 21 मई को नृत्य कला एवं कला-संस्कृति विषय पर आधारित कार्यक्रम होंगे. इस दौरान लोकगीत, क्षेत्रीय नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी, साथ ही कहानी वाचन, पुस्तक पठन और चित्रकला जैसी गतिविधियों के जरिए बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा. विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने का भी अवसर दिया जाएगा. कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा.
विद्यार्थियों में खेल भावना विकसित करना
परिषद ने गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों को पानी की बोतल साथ लाने और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतने का निर्देश दिया है. जिन विद्यालयों में खेल, कला, संगीत और बैंड से जुड़े संसाधन उपलब्ध हैं, वहां विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा सकते हैं. परिषद का मानना है कि यह समर कैंप विद्यार्थियों में खेल भावना, सांस्कृतिक चेतना, रचनात्मकता और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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