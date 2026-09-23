शिमला में आयुर्वेद का महाकुंभ, रिज मैदान पर तीन दिन तक दिखेगा उपचार का पारंपरिक संसार
तीन दिवसीय राज्यस्तरीय आयोजन के दौरान आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा एवं निवारक पद्धतियों पर जानकारी दी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 11:08 AM IST
शिमला: स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से लेकर बीमारियों से बचाव तक, आयुर्वेद की पारंपरिक उपचार पद्धतियों और आधुनिक जीवन में उनकी उपयोगिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजधानी शिमला में तीन दिवसीय राज्यस्तरीय आयोजन किया गया है. राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 25 सितंबर तक होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में लोगों को आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों, खानपान, दिनचर्या और ऋतुचर्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जबकि रिज मैदान पर लगने वाली विशेष आयुष जागरूकता प्रदर्शनी में आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा. अग्निकर्म, मर्म चिकित्सा, कपिंग थेरेपी, पंचकर्म, योग, नाड़ी परीक्षण और प्रकृति परीक्षण जैसी विधियां इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगी. कार्यक्रम में आयुर्वेदिक दवाओं के लिए औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों और दवा निर्माताओं को जोड़ने की पहल भी होगी. इसके तहत दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन किए जाएंगे, ताकि किसानों को बाजार उपलब्ध करवाने के साथ आयुष उद्योग से उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके.
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आगाज
प्रदेश में 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तीन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है. ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं. इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहेंगे. इस वर्ष आयोजन की थीम 'स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद' रखी गई है. इसके माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
रिज मैदान पर तीन दिन तक सजेगी आयुष प्रदर्शनी
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 23 से 25 सितंबर तक विशेष आयुष जागरूकता प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. इसमें प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न आयुष सेवाओं और उपचार पद्धतियों की जानकारी लोगों को दी जाएगी. आयुष विभाग के विशेषज्ञ विभिन्न पद्धतियों का प्रदर्शन करने के साथ लोगों को उपचार और स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित परामर्श भी देंगे. इस प्रदर्शनी में सरकारी आयुष संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा.
अग्निकर्म से पंचकर्म तक जानेंगे उपचार की विधियां
तीन दिवसीय आयोजन के दौरान आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा एवं निवारक पद्धतियों पर विशेष जानकारी दी जाएगी. इसमें अग्निकर्म, मर्म चिकित्सा, कपिंग थेरेपी, पंचकर्म, योग, नाड़ी परीक्षण और प्रकृति परीक्षण जैसी विधियां शामिल रहेंगी. इसके अलावा लोगों को संतुलित आहार-विहार, नियमित दिनचर्या और ऋतुचर्या के महत्व से भी अवगत करवाया जाएगा. आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद के उचित उपयोग और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है.
किसानों और दवा निर्माताओं के बीच होंगे एमओयू
आयोजन के दौरान आयुष दवा निर्माताओं और औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किए जाएंगे. इसके माध्यम से किसानों को बाजार उपलब्ध करवाने, उन्हें आयुष उद्योग से जोड़ने और औषधीय उत्पादों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा. इस अवसर पर औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों और मान्यता प्राप्त नर्सरी संचालकों को सम्मानित भी किया जाएगा.
लोगों से की भागीदारी की अपील
आयुष निदेशक रोहित जमवाल ने लोगों से तीन दिवसीय राज्यस्तरीय आयोजन और रिज मैदान पर लगाई जा रही प्रदर्शनी में भाग लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आयुष उपचार पद्धतियों के उचित उपयोग और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी जाएगी. प्रदेश में पंचकर्म समेत विभिन्न आयुष पद्धतियों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल की इन 3 सड़कों को मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा, मजबूत होगी रोड कनेक्टिविटी
ये भी पढ़ें: 'विपक्ष करे तो रामलीला और हम करें तो रासलीला', नए सीएम ऑफिस को लेकर सुक्खू सरकार के मंत्री का विपक्ष पर पलटवार