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बिहार में मोनालिसा, सुनील पाल, दीपक ठाकुर बिखेरेंगे जलवा, नोट कर लीजिए तारीख और स्थान

उग्रतारा महोत्सव में कलाकार देंगे प्रस्तुति ( ETV Bharat )

सहरसा: बिहार के सहरसा में मिथिलांचल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से 19 से 21 नवंबर तक महिषी में तीन दिवसीय श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. 19 से तीन दिनों तक क्षेत्र में सांस्कृतिक महफिल सजेगी. पहले दिन मोनालिसा और पार्थो घोष, दूसरे दिन सुनील पाल व सपना अवस्थी और तीसरे दिन सायली कांबले व दीपक ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगे.

अध्यात्म, लोक संस्कृति, संगीत और कला का अनूठा संगम