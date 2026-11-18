बिहार में मोनालिसा, सुनील पाल, दीपक ठाकुर बिखेरेंगे जलवा, नोट कर लीजिए तारीख और स्थान
Saharsa Ugratara Mahotsav: बिहार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सहरसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा महोत्सव. तैयारियां हुई पूरी. रिपोर्ट- राहुल कुमार
Published : November 18, 2026 at 8:45 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा में मिथिलांचल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से 19 से 21 नवंबर तक महिषी में तीन दिवसीय श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. 19 से तीन दिनों तक क्षेत्र में सांस्कृतिक महफिल सजेगी. पहले दिन मोनालिसा और पार्थो घोष, दूसरे दिन सुनील पाल व सपना अवस्थी और तीसरे दिन सायली कांबले व दीपक ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगे.
अध्यात्म, लोक संस्कृति, संगीत और कला का अनूठा संगम
बिहार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सहरसा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में आस्था, अध्यात्म, लोक संस्कृति, संगीत और कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. महिषी स्थित राजकमल क्रीड़ा मैदान में होने वाले इस आयोजन में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों, कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है.
महोत्सव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पर्यटन मंत्री को आमंत्रित किया गया है. यदि पर्यटन मंत्री किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो आपदा मंत्री रत्नेश सादा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे.
वहीं एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की गई है. भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी. भीड़ नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.
2012 से हो रहा महोत्सव का आयोजन
कला एवं संस्कृति विभाग की पदाधिकारी स्नेहा झा ने बताया कि मां उग्रतारा शक्तिपीठ सहरसा जिले का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है. यहां मां के दर्शन और आराधना के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के साथ देश के दूसरे हिस्सों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं.
स्नेहा झा ने बताया कि इसी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2012 से श्री उग्रतारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. हर वर्ष आयोजित होने वाला यह महोत्सव अब क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. स्नेहा ने बताया कि महोत्सव केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है.
उन्होंने आगे बताया कि इसमें स्मारिका का प्रकाशन, राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी, विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां और विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से प्रदर्शनी व स्टॉल भी लगाए जाते हैं. देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थानों से विद्वान पहुंचकर मंडन मिश्र, भारती और शंकराचार्य की दार्शनिक परंपरा से जुड़े विषयों पर अपने शोध और विचार प्रस्तुत करते हैं.
"मां उग्रतारा शक्तिपीठ सहरसा जिले का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है. यहां मां के दर्शन और आराधना के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के साथ देश के दूसरे हिस्सों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. वर्ष 2012 से श्री उग्रतारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. हर वर्ष आयोजित होने वाला यह महोत्सव अब क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है."- स्नेहा झा,पदाधिकारी,कला एवं संस्कृति विभाग
तीन दिनों तक नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति
स्नेहा झा ने बताया कि इस बार महोत्सव में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पहले दिन 19 नवंबर को मोनालिसा और पार्थो घोष विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे. दूसरे दिन 20 नवंबर को प्रसिद्ध स्टैंडअप कॉमेडियन सुनील पाल अपनी हास्य प्रस्तुति से दर्शकों को गुदगुदाएंगे और बॉलीवुड पार्श्व गायिका सपना अवस्थी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी. तीसरे और अंतिम दिन 21 नवंबर को इंडियन आइडल फेम गायिका सायली कांबले और गायक दीपक ठाकुर की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होगी.
अधिकारी के मुताबिक महोत्सव के साथ-साथ 20 और 21 नवंबर को मंडन मिश्र धाम, महिषी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा. इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से शिक्षाविद, शोधकर्ता और विद्वान शामिल होंगे.
स्नेहा झा ने बताया कि इसके अलावा भारतीय दर्शन, शास्त्रार्थ की परंपरा और महिषी की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत पर विमर्श किया जाएगा. इससे महिषी की पहचान केवल धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन की ऐतिहासिक भूमि के रूप में भी सामने आएगी.
महोत्सव से स्थानीय कारोबार को भी मिलेगी रफ्तार
तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भी खासा उत्साह है.महोत्सव में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ से आसपास के बाजारों में रौनक बढ़ने और दुकानदारों की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है. खानपान, नाश्ता, खिलौने, प्रसाद और अन्य जरूरतों की दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों को भी इससे अच्छी आमदनी की आस है. यकीनन श्री उग्रतारा महोत्सव महिषी की धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत, बौद्धिक परंपरा और लोक संस्कृति को एक मंच पर लाने का प्रयास है.
इसे भी पढ़ें-
Ugratara Mahotsav In Saharsa : बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, उग्रतारा महोत्सव में बांधा समा
Ugratara Mahotsav in Saharsa : 3 दिन तक चलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांसद ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन