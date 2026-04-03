वाराणसी में तीन दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव, यूपी CM योगी और MP के सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे शामिल
सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव के तहत नाटक मंचन का आयोजन आज शाम को किया जाना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्यप्रदेश के मोहन यादव शामिल होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:35 PM IST
वाराणसी: बनारस रेल इंजन कारखाना (BLW) स्थित सूर्य सरोवर मैदान स्थित ग्राउंड में सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव के तहत नाटक मंचन का आयोजन आज शुक्रवार शाम को किया जाना है.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे. इसको लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है.
दोनों मुख्यमंत्री को आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तीन लेयर में सुरक्षा की जाएगी साथ ही सीसीटीवी फुटेज एवं ड्रोन से निगरानी किया जाएगा.
वाराणसी के BLW मैदान में 3 - 5 अप्रैल तक तीन दिवसीय विक्रमादित्य नाटक मंचन किया जाएगा. कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को डीआईजी शिव हरी मीणा सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया.
इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों के साथ नरम और सहयोगात्मक व्यवहार रखा जाए और सभी आगंतुकों को निर्धारित प्रवेश द्वार से ही व्यवस्थित तरीके से प्रवेश कराया जाए.
प्रशासन के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर 10 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि कुल मिलाकर करीब 20 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है. भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.
सुरक्षा के लिहाज से सभी प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जाएगी. इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीम भी तैनात रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति न बने.
महोत्सव के दौरान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और पराक्रम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य मंचन भी प्रस्तुत किए जाएंगे. आयोजकों और प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.