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वाराणसी में तीन दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव, यूपी CM योगी और MP के सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे शामिल

वाराणसी में तीन दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव. ( ETV BHARAT )

वाराणसी: बनारस रेल इंजन कारखाना (BLW) स्थित सूर्य सरोवर मैदान स्थित ग्राउंड में सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव के तहत नाटक मंचन का आयोजन आज शुक्रवार शाम को किया जाना है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे. इसको लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. दोनों मुख्यमंत्री को आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तीन लेयर में सुरक्षा की जाएगी साथ ही सीसीटीवी फुटेज एवं ड्रोन से निगरानी किया जाएगा. वाराणसी के BLW मैदान में 3 - 5 अप्रैल तक तीन दिवसीय विक्रमादित्य नाटक मंचन किया जाएगा. कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को डीआईजी शिव हरी मीणा सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया.