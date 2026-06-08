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यूपी में तीन दिनों तक चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा आज से, आई स्कैन के बाद मिलेगा प्रवेश

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष की परीक्षा आज से हो रही है. ये परीक्ष तीन दिन चलेगी. दो पालियों में परीक्षा होनी है.

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आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष की परीक्षा आज से. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:13 AM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष की परीक्षा आज से हो रही है. ये परीक्ष तीन दिन चलेगी. दो पालियों में परीक्षा होनी है.

आगरा की बात करें तो प्रत्येक पाली में 12 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इसके लिए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को आई स्कैन और बायोमेट्रिक के बाद प्रवेश दिया जाएगा. पहली बार प्रत्येक कर्मचारी का भी बायोमेट्रिक किया जाएगा.

पहले ही अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर पेन, पेंसिल, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र ही लेकर आएं. परीक्षा की सुरक्षा और सकुशल कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की रविवार देर शाम बैठक हुई.

आगरा पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी मुख्यालय अतुल शर्मा ने बताया कि आगरा सिटी जोन में 28 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी. मुख्य गेट पर ही कैमरे रहेंगे. केंद्र में अंदर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा सीसीटीवी में कैद होगा. लखनऊ कंट्रोल रूम बनाया है. वहां भी नजर रखी जाएगी.

परीक्षा केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा. गेट से प्रवेश देने के बाद परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र व पहचान पत्र को देखा जाएगा. इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होगा. परीक्षा कक्ष में भी जांच होगी.

आगरा की बात करें तो यहां पर फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मथुरा से अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक रहेगी. अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है.

दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक चलेगी. सॉल्वर और फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए खुफिया तंत्र भी एक्टिव है. इस परीक्षा में एक हजार पुलिस कर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं.

परीक्षाथी इन बातों का ध्यान रखें

● अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, पेन कैमरा, मोमोरी डिवाइस, किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल लेकर नहीं जा सकते हैं.

● परीक्षा शुरू होने से कम से कम डेढ़ घंटा पहले अपने केंद्र पर पहुंच जाएं.

● अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ पेन, पेंसिल, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लेकर आएं.

● सादा चप्पल पहनकर आएं. जूते-मोजे उतरवा कर चेकिंग की जाएगी.

● बेल्ट, चेन, ब्रैसलेट, कुंडल, जेवरात पहन कर केंद्र के अंदर नहीं जा सकते हैं.

तीन दिन तक 228 बसें चलेंगी

आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आठ से 10 जून तक हजारों अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बस स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं, हेल्प डेस्क और बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि अभ्यर्थियों की संभावित भीड़ को देखकर शहर से आने-जाने के लिए रोडवेज की 228 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा. आईएसबीटी, सैटेलाइट बस स्टेशन, ईदगाह बस स्टेशन, बिजलीघर बस स्टेशन पर नामित अधिकारियों को नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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