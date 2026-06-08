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यूपी में तीन दिनों तक चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा आज से, आई स्कैन के बाद मिलेगा प्रवेश

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष की परीक्षा आज से. ( ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष की परीक्षा आज से हो रही है. ये परीक्ष तीन दिन चलेगी. दो पालियों में परीक्षा होनी है. आगरा की बात करें तो प्रत्येक पाली में 12 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इसके लिए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को आई स्कैन और बायोमेट्रिक के बाद प्रवेश दिया जाएगा. पहली बार प्रत्येक कर्मचारी का भी बायोमेट्रिक किया जाएगा. पहले ही अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र पर पेन, पेंसिल, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र ही लेकर आएं. परीक्षा की सुरक्षा और सकुशल कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की रविवार देर शाम बैठक हुई. आगरा पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी मुख्यालय अतुल शर्मा ने बताया कि आगरा सिटी जोन में 28 परीक्षा केंद्र बनाए हैं. प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी. मुख्य गेट पर ही कैमरे रहेंगे. केंद्र में अंदर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा सीसीटीवी में कैद होगा. लखनऊ कंट्रोल रूम बनाया है. वहां भी नजर रखी जाएगी. परीक्षा केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा. गेट से प्रवेश देने के बाद परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र व पहचान पत्र को देखा जाएगा. इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होगा. परीक्षा कक्ष में भी जांच होगी.