बीएयू में मक्का वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न, हाइब्रिड प्रभेद विकसित करने की सलाह
रांची में बीएयू में मक्का वैज्ञानिकों की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हो गयी है.
Published : April 11, 2026 at 10:42 PM IST
रांची: देश में मक्का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और बदलते जलवायु परिदृश्य में इसके क्षेत्र विस्तार की रणनीतियों पर चर्चा की गयी. जिसमें उच्च उपज क्षमता वाली नयी किस्मों की पहचान करने के उद्देश्य से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 09 से 11 अप्रैल तक आयोजित मक्का वैज्ञानिकों की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शनिवार को संपन्न हो गया.
इस तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान मक्का संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआइसीएआरपी) के तहत वर्ष 2025 के दौरान राज्यवार/क्षेत्रवार उपलब्धियों की समीक्षा की गयी तथा अगले वर्ष के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का रोडमैप तैयार किया गया.
इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि बीएयू के कुलपति डॉ. एससी दुबे ने कहा कि एआइसीएआरपी के तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हाइब्रिड प्रभेदों के विकास पर शोध प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने 15 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन कंटेंट, बड़ा दाना आकार तथा अधिक स्टार्च वाले, जलवायु सहिष्णु और रोगरोधी प्रभेदों के विकास तथा रोगों-कीड़ों से बचाव के लिए क्व़ारेंटाइन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया.
BAU के कुलपति डॉ. सुधीरचंद्र दुबे ने कहा कि देश में उत्पादित मक्का का लगभग 50% पशुओं के दाना-चारा में प्रयोग होता है और पेट्रोल में 30 प्रतिशत तक एथनाल मिलाने की अनुमति है. इसलिए मक्का उत्पादन बढाकर क्रूड आयात पर होनेवाले खर्च को अरबों डॉलर घटाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर मक्का उत्पादन 2 से 5 क्विंटल है. उपज के इस गैप को कम करने के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम की जरूरत है.
भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना के निदेशक डॉ एचएस जाट ने कहा कि देश में चल रहे सतत शोध प्रयासों के फलस्वरूप स्वीट कॉर्न, पॉप कॉर्न, बेबी कॉर्न, बायो फ्यूल पर्पस, बायोफोर्टीफायड किस्में मिलाकर मक्का के कुल 39 उन्नत प्रभेद देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जारी करने के लिए चिन्हित किये गए, इनमे से 30 खरीफ मौसम के लिए हैं.
रोगों, कीड़ों और नमी की कमी के प्रति सहिष्णु इन उच्च उपजशील प्रभेदों के विकास में 25 केन्द्रों का योगदान रहा. उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे और कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया. इस अवसर पर आइसीएआर के सहायक महानिदेशक (खाद्य एवं चारा फसलें) डॉ. एसके प्रधान, मक्का परियोजना सलाहकार एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. सैन दास, मक्का संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नोडल ऑफिसर डॉ. सुनील नीलम तथा कार्यशाला की आयोजन सचिव डॉ मणिगोपा चक्रवर्ती ने भी अपने विचार रखे.
मक्का अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में लंबे समय तक विशिष्ट योगदान के लिए बीएयू के आनुवंशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग की अध्यक्ष डॉ. मणिगोपा चक्रवर्ती तथा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह को सम्मानित किया गया.
इस अवसर पर डॉ. संतोष कुमार, डॉ भूपेंद्र कुमार एवं डॉ मणिगोपा चक्रवर्ती द्वारा संयुक्त रूप से मक्का फसल पर लिखी गयी पुस्तक का लोकार्पण किया गया. इस कार्यक्रम में स्टार्च, फीड, एथेनॉल, बीज, कृषि रसायन, कृषि यंत्र से जुड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय एवं राज्य बीज निगमों के अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित देश के 37 कृषि विश्वविद्यालयों एवं आइसीएआर अनुसंधान संस्थानों के 250 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हुए.
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