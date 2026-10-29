उदयपुर में राष्ट्रीय सौर भौतिकी बैठक, वैज्ञानिक बोले - सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी से सुरक्षित रहेंगे देश के सैटेलाइट
प्रो. पल्लम राजू ने कहा-अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है.
Published : October 29, 2026 at 4:56 PM IST
उदयपुरः झीलों की नगरी उदयपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सौर भौतिकी बैठक का आयोजन किया गया. फतहसागर झील के बीच स्थित विश्व प्रसिद्ध उदयपुर सौर वेधशाला में आयोजित इस बैठक में देशभर की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं, इसरो केंद्रों, आईआईटी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 75 वैज्ञानिक और शोधार्थी शामिल हुए. बैठक में दिशा मिशन को लेकर गहन मंथन किया गया. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों को सौर तूफानों से बचाने और अंतरिक्ष मौसम के सटीक अध्ययन पर जोर दिया. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा देगा.
सौर तूफानों की मिलेगी समय पर जानकारी: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल के डीन प्रो. डी पल्लम राजू ने बताया- दिशा मिशन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए तैयार किया जा रहा जुड़वां उपग्रह मिशन है. इसका उद्देश्य आयनमंडल और थर्मोस्फीयर में होने वाले बदलावों को समझना है. मिशन के तहत तीन वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है. सूर्य पर उठने वाले सौर तूफानों के दौरान बड़ी मात्रा में आवेशित कण पृथ्वी की ओर आते हैं. इससे आयनमंडल में हलचल पैदा होती है, जिसका असर पृथ्वी की कक्षाओं में मौजूद कृत्रिम उपग्रहों पर पड़ सकता है. दिशा मिशन से सौर गतिविधियों की समय रहते जानकारी मिलने पर उपग्रहों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे.
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अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत: प्रो. पल्लम राजू ने कहा कि अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है. भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है. इसरो की योजनाओं के अनुसार वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है. इसके साथ ही आगामी चंद्रयान मिशन भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होगा.
वैज्ञानिकों के संवाद से मिलेगा अनुसंधान को बढ़ावा: पीआरएल के निदेशक प्रो. अनिल भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय भौतिकी बैठक में देशभर के प्रमुख भौतिक विज्ञानी और अनुसंधानकर्ता भाग ले रहे हैं. बैठक में पारंपरिक लंबे व्याख्यानों के बजाय आपसी संवाद और विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी जा रही है. इससे वैज्ञानिकों को अपने शोध और अनुभव साझा करने का अवसर मिल रहा है. उम्मीद है कि इस मंथन से देश में सौर अनुसंधान की गतिविधियों को और गति मिलेगी.
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नई उपलब्धियों की ओर बढ़ रही उदयपुर वेधशाला: पीआरएल के निदेशक प्रो. अनिल भारद्वाज ने कहा कि उदयपुर सौर वेधशाला की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होना भारतीय सौर अनुसंधान के लिए बड़ी उपलब्धि है. यह नए दौर में प्रवेश का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि वेधशाला में स्थापित अत्याधुनिक मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीकों और सौर आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया.
1 साल से सूर्य के अध्ययन में जुटी उदयपुर की वेधशाला: वेधशाला के पूर्व वैज्ञानिक अशोक अम्बास्था ने बताया कि प्रमुख भौतिक विज्ञानी प्रो. अरविंद भटनागर के प्रयासों से वर्ष 1975 में उदयपुर में सौर वेधशाला की स्थापना हुई थी. यहां सालभर साफ मौसम और झीलों की मौजूदगी इसके चयन के प्रमुख कारण रहे. झीलों के बीच स्थित होने से सूर्य के अध्ययन में वायुमंडलीय हलचल के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है.वेधशाला में करीब दस वर्ष पहले सूर्य के अध्ययन के लिए एक अत्याधुनिक दूरबीन स्थापित की गई थी. 51 वर्ष पूरे कर चुकी यह वेधशाला आज भी देश में सौर अनुसंधान के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल है.
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