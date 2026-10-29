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उदयपुर में राष्ट्रीय सौर भौतिकी बैठक, वैज्ञानिक बोले - सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी से सुरक्षित रहेंगे देश के सैटेलाइट

राष्ट्रीय सौर भौतिकी बैठक आयोजन हुआ ( Etv Bharat Udaipur )

उदयपुरः झीलों की नगरी उदयपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सौर भौतिकी बैठक का आयोजन किया गया. फतहसागर झील के बीच स्थित विश्व प्रसिद्ध उदयपुर सौर वेधशाला में आयोजित इस बैठक में देशभर की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं, इसरो केंद्रों, आईआईटी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 75 वैज्ञानिक और शोधार्थी शामिल हुए. बैठक में दिशा मिशन को लेकर गहन मंथन किया गया. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों को सौर तूफानों से बचाने और अंतरिक्ष मौसम के सटीक अध्ययन पर जोर दिया. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा देगा.