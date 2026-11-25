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NDRI में कल से सजेगा तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला, देशभर से जुटेंगे हजारों किसान, युवाओं को मिलेगा डेयरी स्टार्टअप का मंत्र

करनाल में राष्ट्रीय डेयरी मेला ( ETV Bharat )

करनाल: दूध उत्पादन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और डेयरी कारोबार में नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए करनाल का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) एक बार फिर देशभर के पशुपालकों और किसानों का स्वागत करने जा रहा है. संस्थान में 26 से 28 नवंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एक्सपो आयोजित होगा. इस बार मेले में सिर्फ आधुनिक डेयरी तकनीक और उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन ही नहीं होगा, बल्कि युवाओं को सफल उद्यमी बनाने, डेयरी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और बकरी के दूध की वैज्ञानिक व औषधीय उपयोगिता से रूबरू कराने पर भी विशेष जोर रहेगा. मेले की तैयारियों को लेकर NDRI निदेशक डॉ धीर सिंह ने जानकारी दी.

युवाओं के लिए खुलेगा डेयरी कारोबार का रास्ता