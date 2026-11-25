NDRI में कल से सजेगा तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला, देशभर से जुटेंगे हजारों किसान, युवाओं को मिलेगा डेयरी स्टार्टअप का मंत्र
National Dairy Fair at Karnal NDRI: राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कल से राष्ट्रीय डेयरी मेला की शुरुआत हो रही है.
Published : November 25, 2026 at 3:31 PM IST
करनाल: दूध उत्पादन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और डेयरी कारोबार में नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए करनाल का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) एक बार फिर देशभर के पशुपालकों और किसानों का स्वागत करने जा रहा है. संस्थान में 26 से 28 नवंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एक्सपो आयोजित होगा. इस बार मेले में सिर्फ आधुनिक डेयरी तकनीक और उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन ही नहीं होगा, बल्कि युवाओं को सफल उद्यमी बनाने, डेयरी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और बकरी के दूध की वैज्ञानिक व औषधीय उपयोगिता से रूबरू कराने पर भी विशेष जोर रहेगा. मेले की तैयारियों को लेकर NDRI निदेशक डॉ धीर सिंह ने जानकारी दी.
युवाओं के लिए खुलेगा डेयरी कारोबार का रास्ता
NDRI निदेशक डॉ धीर सिंह ने बताया कि "प्रगतिशील किसानों के सुझाव और 26 नवंबर को मनाए जाने वाले नेशनल मिल्क डे को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले का आयोजन नवंबर माह में किया जा रहा है. पिछले वर्षों में इस मेले में 40 से 50 हजार तक किसान और पशुपालक पहुंचते रहे हैं. इस बार मौसम अनुकूल रहने और नई व्यवस्थाओं के चलते इससे भी अधिक भीड़ जुटने की उम्मीद है. मेले में NDRI के वैज्ञानिकों के साथ-साथ आसपास के अन्य ICAR संस्थानों की ओर से भी आधुनिक कृषि एवं डेयरी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे किसानों को एक ही मंच पर नई जानकारियां और तकनीकी समाधान मिल सकेंगे.
पहली बार बकरियों की प्रदर्शनी, दूध की उपयोगिता पर रहेगा फोकस
इस बार मेले का एक बड़ा आकर्षण बकरियों की प्रदर्शनी भी होगी. अब तक गाय और भैंस से जुड़ी प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां इस मेले का प्रमुख हिस्सा रही हैं, लेकिन पहली बार बकरियों को भी विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है. हालांकि बकरियों की कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगी. इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को बकरी के दूध यानी नॉन-बोवाइन मिल्क की उपयोगिता, उसके थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल महत्व तथा इस क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं के प्रति जागरूक करना है.
बकरी के दूध पर वैज्ञानिक शोध के लिए नेटवर्क प्रोजेक्ट
NDRI निदेशक ने बताया कि "बकरी के दूध की उपयोगिता को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए ICAR और NDRI के नेतृत्व में एक नेटवर्क प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है. इसके माध्यम से नॉन-बोवाइन मिल्क के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा. मेले में किसानों को इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि वे पारंपरिक पशुपालन के साथ-साथ बकरी पालन को भी एक अतिरिक्त आय के विकल्प के रूप में समझ सकें.
किसानों से मेले में पहुंचने की अपील
संस्थान की ओर से प्रदेश और देशभर के किसानों, पशुपालकों तथा डेयरी क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं से 26, 27 और 28 नवंबर को आयोजित होने वाले इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है. संस्थान का उद्देश्य है कि किसान वैज्ञानिकों से सीधे संवाद करें, नई तकनीकों को करीब से देखें और आधुनिक डेयरी व्यवसाय की संभावनाओं को समझकर अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएं.
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