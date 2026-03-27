CSA में MSME-एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव; जानिये क्या है 'कृषि विमान' की खासियत? गर्मी के लिये खास लड्डू लांच
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में शुक्रवार से तीन दिवसीय एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 9:22 PM IST
कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में शुक्रवार से तीन दिवसीय एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया. इस दौरान हरियाणा से आए उद्यमी डा. शंकर गोयनका ने अपने स्टार्टअप "कृषि विमान" (एक प्रकार का एग्रीकल्चर ड्रोन) को प्रदर्शित किया. इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियों व सत्तू से बने खास लड्डू को भी मार्केट में लांच किया गया.
ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान डा. शंकर ने बताया कि जब कोई किसान एक एकड़ फसल में सामान्य तौर से पानी की सिंचाई करता है तो उसमें 70 प्रतिशत पानी बेकार हो जाता है. जबकि, 30 प्रतिशत ही पौधों को मिल पाता है.
उन्होंने दावा किया कि "कृषि विमान" से सिंचाई करने में 80 प्रतिशत पानी पौधों को मिलता है, वहीं 20 प्रतिशत पानी बेकार जाता है. इसी तरह एक एकड़ में कृषि विमान से 200 लीटर पानी का छिड़काव एक बार में लगता है, जबकि ड्रोन के माध्यम से 10 लीटर तक लगता है. उनका दावा है कि ड्रोन के माध्यम से तीन घंटे का काम पांच से सात मिनट में करता है. इसकी कीमत करीब सवा पांच लाख रुपये बताई जा रही है.
उन्होंने दावा किया कि इसी तरह ड्रोन के मुकाबले दवा छिड़काव में भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में ड्रोन किसानों के लिए समय, पानी की बचत व लागत में बहुत अधिक मददगार है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सूबे के अंदर इस तरह के दो हजार ड्रोन का अभी उपयोग हो रहा है. जबकि, इस साल के अंत तक कुल लक्ष्य 20 हजार ड्रोन का है.
कॉन्क्लेव में खास तरह का लड्डू लांच : एमएसएमई एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव में कानपुर से पहुंचे हेमंत तिवारी ने विभिन्न प्रकार के लड्डूओं को प्रदर्शित किया. उन्होंने बताया कि गर्मी के लिए हमने पहली बार गुलाब की पंखुड़ियों व सत्तू से बने लड्डू मार्केट में लांच किए हैं. यह हमारा सबसे अद्भुत स्टार्टअप है.
इसके अलावा आम व पान के लड्डू भी लोगों को आसानी से खाने को मिल सकते हैं. उनका दावा है कि इनमें किसी तरह का कोई केमिकल या ऐसा पदार्थ नहीं मिलाया गया है, जो सेहत के लिए हानिकारक है. वहीं, कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि 200 रुपये में आधा किलो लड्डू खरीदे जा सकते हैं.
'बिजनेस ऑन व्हील्स का मॉडल तैयार' : उद्यमी पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के अध्यक्ष एफएम शेख ने बताया कि अभी तक जहां-जहां मांस की बिक्री होती है, वहां से गुजरने वालों को तो वातावरण खराब लगता ही है, साथ ही जो लोग उसे खरीदते हैं वह भी झिझक महसूस करते हैं. उनका दावा है कि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस ऑन व्हील्स का मॉडल तैयार किया है, जिसमें मांस की बिक्री खुले में नहीं होगी. उन्होंने बताया कि उनका सेटअप आधुनिक पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें मांस की बिक्री आसानी से की जा सकती है. उसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती.
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