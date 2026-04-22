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सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026: 1 मई से तीन दिनों तक गुलजार रहेगा आड्रे हाउस

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आड्रे हाउस में आगामी 1, 2 और 3 मई को होने वाला यह महोत्सव ऐतिहासिक होगा, जिसमें 10 हजार स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी. इस महोत्सव की शुरुआत स्कूली बच्चों के वंदे मातरम की धुन पर बैंड प्रस्तुति के साथ होगी.

रांचीः राज्य में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला आगामी 1 मई से शुरू हो रहा है. आड्रे हाउस में होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे. इसके अलावे इस महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे.

सुबह 9:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक आयोजित होने वाले इस सांसद महोत्सव में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता होगी. वहीं शाम सात से रात 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी. कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें समूह लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, सामूहिक गायन, लघु नाटिका और बैंड/फ्यूजन संगीत शामिल है.

इसमें जूनियर एवं सीनियर दोनों वर्गों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इसमें 150 स्टॉल लगेंगे, जिसमें झारखंडी व्यंजन का लुत्फ लोग उठा सकेंगे.

इस महोत्सव का थीम वोकल फॉर लोकल होगा, जिसमें मोटे अनाज से बनी सामग्री उपलब्ध रहेगी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सामूहिक लोक गीत, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, और नाटक प्रतियोगिताएं तीनों दिन होती रहेगी. जिसमें संगीत नाटक अकादमी, झारखंड के कला संस्कृति विभाग की प्रस्तुति के अलावे पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी जैसे दिग्गजों की उपस्थिति में कला और स्वदेशी वस्तुओं का भव्य प्रदर्शन होगा.

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