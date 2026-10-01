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सिरसा वीटा प्लांट के बाहर किसानों का धरना, भैंस का दूध ₹100 और गाय का ₹80 किलो करने की मांग, 3 दिन बंद रहेगी सप्लाई

सिरसा में पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर तीन दिनों की हड़ताल शुरू कर दिया है.

SIRSA DAIRY FARMERS STRIKE
सिरसा वीटा प्लांट के बाहर किसानों का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2026 at 3:14 PM IST

6 Min Read
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सिरसा: जिले में दूध के खरीद रेट बढ़ाने की मांग को लेकर पशुपालकों और किसानों की तीन दिवसीय हड़ताल गुरुवार से शुरू हो गई. पशुपालकों ने 1 से 3 अक्टूबर तक दूध की खरीद और बिक्री बंद रखने का ऐलान किया है. इसी के तहत सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट के मुख्य द्वार के बाहर किसानों और पशुपालकों ने धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दूध के उचित दाम देने की मांग उठाई.

लागत बढ़ने का दिया हवाला: धरने पर बैठे किसान जसबीर सिंह भट्टी ने कहा कि, "पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूध की कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ाई जा रही. पशुओं के चारे, रखरखाव और अन्य खर्च बढ़ने के कारण पशुपालकों के लिए मौजूदा रेट पर पशुपालन करना मुश्किल होता जा रहा है. हाल में दूध के दाम में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह बढ़ती लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है."

भैंस के दूध का रेट ₹100 की मांग: किसान जसबीर सिंह भट्टी ने आगे कहा कि, "पशुपालकों ने भैंस के दूध का खरीद रेट 100 रुपये किलो और गाय के दूध का रेट 80 रुपये किलो किए जाने की मांग रखी है. लागत और बाजार की स्थिति को देखते हुए दूध उत्पादकों को बेहतर भुगतान मिलना जरूरी है. उचित रेट नहीं मिलने से छोटे पशुपालकों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है."

सिरसा में पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर तीन दिनों की हड़ताल शुरू कर दिया (ETV Bharat)

वीटा प्लांट के गेट पर रोकी आवाजाही: इधर, हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने वीटा मिल्क प्लांट के मुख्य गेट के सामने धरना देकर दूध की गाड़ियों की आवाजाही रोक दी. प्लांट में दूध लेकर पहुंचे विक्रेताओं की गाड़ियों को बाहर जाने नहीं दिया गया और बाहर से आने वाली गाड़ियों को भी अंदर जाने से रोका गया. इस दौरान धरने पर बैठे पशुपालकों और गाड़ियां लेकर पहुंचे दूध विक्रेताओं के बीच बहस भी हुई.

मौके पर पुलिस का कड़ा पहरा: प्रदर्शन को देखते हुए वीटा मिल्क प्लांट के बाहर पुलिस की तैनाती की गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. पुलिस अधिकारियों ने किसानों और पशुपालकों को समझाने का प्रयास किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और किसी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

"फिलहाल तीन दिन की हड़ताल": वहीं, किसान सुरजीत सिंह ने कहा कि, फिलहाल तीन दिन की हड़ताल है. हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. मिल्क प्लांट से गाड़ी बाहर नहीं जाने देंगे और न ही अंदर किसी गाड़ी को जाने देंगे. महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों के उत्पाद के दाम उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहे."

"पशुओं की लागत बढ़ी, दूध का रेट नहीं": किसान प्रकाश सिंह ममेरा ने कहा कि, "पशुओं की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूध के रेट में उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ. अलग-अलग प्रदेशों के किसान एकजुट हैं और जब तक दूध के रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा. दूध उत्पादकों की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है और यह हड़ताल मजबूरी में की गई है."

"उचित दाम मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन": किसान रवि सिंह ने कहा कि, "पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलना चाहिए. यदि खरीद रेट नहीं बढ़ाए गए तो पशुपालकों की आर्थिक परेशानियां बढ़ती रहेंगी. दूध के रेट में बढ़ोतरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया है."

बैठक में लिया गया था हड़ताल का फैसला: दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले दिनों सिरसा में किसानों और पशुपालकों की बैठक हुई थी. बैठक में 1 से 3 अक्टूबर तक दूध की खरीद और बिक्री बंद रखने का निर्णय लिया गया था. इसी फैसले के तहत गुरुवार से हड़ताल शुरू की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा रेट उनकी उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

रोज पहुंचता है 70-75 हजार लीटर दूध: सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट में रोजाना करीब 70 से 75 हजार लीटर दूध पहुंचता है. प्लांट से बड़ी मात्रा में दूध दूसरे क्षेत्रों में भी भेजा जाता है. करीब 30 से 35 हजार लीटर दूध डबवाली, फतेहाबाद और रतिया की ओर भेजा जाता है. इसके अलावा सिरसा वीटा की सप्लाई पंजाब और राजस्थान तक भी जाती है. ऐसे में तीन दिन की हड़ताल से दूध की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

"प्लांट में दूध की कमी नहीं": वहीं, वीटा मिल्क प्लांट सिरसा के सीईओ दिनेश मेहता ने कहा कि, "किसानों के धरने के कारण गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. वीटा प्लांट में दूध की किसी तरह की कमी नहीं है. अगर गाड़ियां सुचारू रूप से चलें तो शहर में दूध की किल्लत नहीं होगी. अगर कच्चे दूध की सप्लाई प्रभावित होती है तो पाउडर से दूध तैयार करके बाजार में आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है. फिलहाल प्लांट की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं, धरने पर बैठे पशुपालक दूध के खरीद रेट में बढ़ोतरी की मांग पर कायम हैं."

तीन दिन की हड़ताल से बढ़ी चुनौती: सिरसा में शुरू हुई इस हड़ताल के कारण एक ओर जहां पशुपालक अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, वहीं वीटा मिल्क प्लांट के सामने दूध की गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है. अब तीन अक्टूबर तक चलने वाली हड़ताल के दौरान दूध की सप्लाई व्यवस्था और किसानों की मांग को लेकर प्रशासन की भूमिका पर नजर रहेगी.

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