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काउंटर टेररिज्म मॉकड्रिल: लखनऊ में NSG और ATS ने संयुक्त रूप से परखी सुरक्षा व्यवस्था

16 से 18 सितंबर तक चला तीन दिवसीय काउंटर टेररिज्म अभ्यास

लखनऊ की सुरक्षा अभेद्य
लखनऊ की सुरक्षा अभेद्य (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:48 PM IST

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लखनऊ: आतंकी हमले या किसी बड़ी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 16, 17 और 18 सितंबर को तीन दिन का काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल किया गया. यह अभ्यास NSG, ATS, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से किया. शहर के प्रमुख संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में किए गए इस अभ्यास का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना और अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना था.

आपात स्थिति से निपटने की बड़ी तैयारी
आपात स्थिति से निपटने की बड़ी तैयारी (Photo Credit: ETV Bharat)

मॉक ड्रिल क्यों: मॉक ड्रिल के दौरान सबसे पहले सरकारी भवनों, अस्पतालों, ट्रांसपोर्ट हब और दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई. अधिकारियों ने यह देखा कि किसी आतंकी घटना की स्थिति में सुरक्षा में कहां-कहां कमी हो सकती है और उन जगहों पर पहले से क्या इंतजाम किए जाने की जरूरत है.

सुरक्षा चक्र हुआ और मजबूत
सुरक्षा चक्र हुआ और मजबूत (Photo Credit: ETV Bharat)

इस संयुक्त अभ्यास से लखनऊ में किसी जटिल सुरक्षा चुनौती के दौरान अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, प्रतिक्रिया समय और मौके पर कार्रवाई की तैयारियों को परखने में मदद मिली है.-बबलू कुमार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर

लखनऊ में NSG और ATS ने संयुक्त रूप से परखी सुरक्षा व्यवस्था
लखनऊ में NSG और ATS ने संयुक्त रूप से परखी सुरक्षा व्यवस्था (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या और कैसे हुआ: इसमें स्थानीय पुलिस की भूमिका का अभ्यास किया गया. किसी घटना की पहली सूचना मिलने के बाद पुलिस कैसे मौके पर पहुंचेगी, इलाके को घेरकर सुरक्षित करेगी, लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करेगी और दूसरी एजेंसियों के लिए रास्ता साफ रखेगी, इसका रिहर्सल किया गया. मौके पर ज्वाइंट इंसिडेंट कमांड पोस्ट (JICP) बनाने और पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, फायर सर्विस, SDRF, ट्रैफिक पुलिस, खुफिया एजेंसियों और संबंधित संस्थान के सुरक्षा अधिकारियों के बीच तत्काल समन्वय का भी अभ्यास हुआ.

काउंटर टेररिज्म मॉकड्रिल
काउंटर टेररिज्म मॉकड्रिल (Photo Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा की परख: मॉक ड्रिल में NSG और ATS की तैनाती की प्रक्रिया को भी परखा गया. स्थानीय पुलिस ने विशेष बलों को तेजी से घटनास्थल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का अभ्यास किया. इसके तहत ट्रैफिक डायवर्जन और पायलट एस्कॉर्ट की मदद से NSG और ATS के रास्ते को खाली रखने की प्रक्रिया को परखा गया. घायलों को अस्पताल तक तेजी से पहुंचाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी रूट का भी अभ्यास किया गया.

16 से 18 सितंबर तक चला तीन दिवसीय काउंटर टेररिज्म अभ्यास
16 से 18 सितंबर तक चला तीन दिवसीय काउंटर टेररिज्म अभ्यास (Photo Credit: ETV Bharat)


तीन दिनों के अभ्यास में बंधक बनाए जाने, तलाशी अभियान और लोगों को सुरक्षित निकालने जैसे अलग-अलग आतंकी खतरे के हालात तैयार किए गए. साथ ही अफवाह और भीड़ में दहशत रोकने पर भी खास ध्यान दिया गया. सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलने की स्थिति में आधिकारिक जानकारी तेजी से लोगों तक पहुंचाने और मीडिया के लिए अधिकृत प्रवक्ताओं के जरिए सूचना देने की प्रक्रिया भी परखी गई.

लखनऊ में तीन दिन जुटा NSG और ATS का दम
लखनऊ में तीन दिन जुटा NSG और ATS का दम (Photo Credit: ETV Bharat)

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