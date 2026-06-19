रांची में आम महोत्सव का शुभारंभ, केमिकल फ्री आमों की प्रदर्शनी
रांची में तीन दिनों तक चलने वाले आम महोत्सव में किसान विभिन्न वैरायटी के आम लेकर पहुंचे हैं.
Published : June 19, 2026 at 8:24 PM IST
रांची: राजधानी के झारखंड सहकारी बैंक कैंपस में नाबार्ड और सहकारी बैंक के संयुक्त आयोजन में तीन दिवसीय आम महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ. इसमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आम उत्पादक किसान अपने बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर यहां पहुंचे.
जनजातीय किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस
नाबार्ड के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ झारखंड के उत्कृष्ट उत्पाद को पहचान देना है. जनजातीय किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नाबार्ड (NABARD) झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तीन दिवसीय 'आम महोत्सव 2026' का शुभारंभ झारखंड राज्य सहकारी बैंक (JStCB) मुख्यालय, शहीद चौक, रांची में किया गया.
महोत्सव का उद्घाटन नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने किया. शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य की पर्यावरणविद एवं झारखंड की ‘लेडी टार्जन’ कही जाने वाली पद्मश्री जमुना टुडू, एसएलबीसी के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड, रामकृष्ण मिशन रांची के स्वामी भावेशानंद और झारखंड राज्य सहकारी बैंक की अध्यक्षा विभा सिंह की उपस्थिति रही.
एक्सपोर्ट गुणवत्ता के हैं आम
झारखंड आम महोत्सव के उद्घाटन के बाद नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने नाबार्ड की TRIBES (Tribal Resilience Initiative for Building Environmentally Sustainable Livelihoods) परियोजना की महत्ता पर जोर डालते हुए कहा कि महोत्सव में उपलब्ध आम एवं अन्य कृषि उत्पाद नाबार्ड समर्थित जनजातीय विकास परियोजनाओं से जुड़े किसानों द्वारा उत्पादित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि यहां प्रदर्शित आम निर्यात गुणवत्ता (Export Quality) के हैं और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करने की क्षमता रखते हैं.
विकसित हो रहे हैं किसानों के आय के स्थाई स्रोत: दीपमाला घोष
उन्होंने कहा कि नाबार्ड की TRIBES पहल जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए फलोद्यान आधारित कृषि, टिकाऊ खेती, क्षमता निर्माण, सामुदायिक संस्थाओं के विकास तथा बाजार संपर्क जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है. परियोजना के अंतर्गत फलदार पौधों की स्थापना, भूमि एवं जल संरक्षण, प्रशिक्षण तथा निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसानों के लिए आय के स्थाई स्रोत विकसित हो रहे हैं.
किसानों की आय बढ़ाने एवं सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाना उद्देश्य
नाबार्ड के अनुसार, झारखंड में अब तक 64 जनजातीय विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है, जिनसे 50 हजार से अधिक जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं. इन परियोजनाओं ने किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण, सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका पर दिया गया जोर
इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका पर भी जोर दिया गया. नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि एफपीओ कृषि उत्पादों के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं.
दीपमाला घोष ने बताया कि आम महोत्सव में दशहरी, मल्लिका, मालदा, लंगड़ा, गुलाबखास, नीलम, अम्रपाली और हिमसागर सहित कई लोकप्रिय किस्मों के आम बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. विशेष बात यह है कि ये आम नाबार्ड समर्थित जनजातीय किसानों एवं उत्पादक समूहों द्वारा प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए हैं और इन्हें कार्बाइड से नहीं पकाया गया है.
यह आम महोत्सव 19 से 21 जून तक हर दिन सुबह 11 बजे से झारखंड राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय, शहीद चौक, रांची में आयोजित होगा. आम की बिक्री नाबार्ड आवासीय परिसर, खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रांची में भी की जा रही है.
दीपमाला घोष ने कहा कि नाबार्ड का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन जनजातीय समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने, किसान संगठनों को मजबूत बनाने तथा किसानों के लिए बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी झारखंड के किसानों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी.
आम उत्पादक किसानों को सहकारी बैंक मददगार बनेगा: विभा सिंह
झारखंड सहकारी बैंक लिमिटेड की अध्यक्ष विभा सिंह ने आम महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में रांचीवासियों से ऑर्गेनिक और केमिकल मुक्त आम का स्वाद चखने की अपील करते हुए कहा कि, आम महोत्सव में आये आम उत्पादक किसानों से जब आप आम की खरीद करेंगे, तो उसका लाभ अपने किसानों को फायदा पहुंचायेगा.
उन्होंने आम उत्पादक किसानों को सहकारी बैंक से आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आम उत्पादक किसान भी लैम्पस-पैक्स से जुड़े. उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ 110 की राशि से पैक्स-लैम्पस का सदस्य बन सकते हैं, इससे सहकारी बैंक को आम उत्पादकों को आर्थिक सहयोग की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.
जंगल से सीखना होगा जीवन चलाना: पद्मश्री जमुना टुडू
झारखंड आम महोत्सव में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए पद्मश्री जमुना टुडू ने इस तरह के आयोजन को अलग-अलग जिलों में आयोजित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि राज्य में वनोपज और आम, जामुन, इमली जैसे कई उत्पाद के बल पर आगे बढ़ने की पूरी संभावना है.
उन्होंने आगे कहा कि यदि पर्यावरण को बचाना है, झारखंड की हरियाली को बचाये रखना है तो न सिर्फ हमें जंगलों को बचाना सीखना होगा बल्कि जंगल आधारित जीवन चलाना भी सीखना होगा.
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