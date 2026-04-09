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देश के किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की क्षमता है मक्का की खेती में! तीन दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत

रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गुरूवार को मक्का पर तीन दिवसीय 69 वें वार्षिक कार्यशाला की शुरुआत हुई. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और ICAR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, लुधियाना के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कॉंफ्रेंस में देशभर के 250 से ज्यादा कृषि एवं मक्का वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं.

इस कॉंफ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ एम एल जाट ने कहा कि देश के किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की क्षमता मक्का की खेती में है. उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने अपनी मेहनत से भारत सरकार के E-20 के लक्ष्य को पूरा कर लिया है.

जानकारी देते आईसीएआर महानिदेशक और बीएयू के कुलपति (Etv Bharat)

डॉ एम एल जाट ने कहा कि एथेनॉल की वजह से देश ने 01 लाख 44 हजार करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल का आयात करने से बचाया है और इस बड़ी राशि में से 01 लाख 25 हजार करोड़ की राशि किसानों के पास पहुंची है, जाहिर है कि इससे देश के किसान खुशहाल हुए हैं. ICAR के डीजी ने बताया कि मक्का के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. 43-44 मिलियन टन से अब इसका उत्पादन 50 मिलियन टन होने वाला है.

क्लाइमेट चेंज की स्थिति में भी मक्का की फसल हमारी सहयोगी बनेगी- ICAR डीजी

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डीजी और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉ एम एल जाट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और उसके असर का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियां, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किये गए अनुसंधान और किसानों की मेहनत की वजह से जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भी हमारा अन्न उत्पादन बढ़ा है. पिछले 10 वर्षों में 105 एमटी टन अन्न उत्पादन बढ़ा है, जबकि पिछले एक वर्ष में ही अनाज का उत्पादन 17 मीट्रिक टन बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि खराब हालात में भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है. उन्होंने आगे कहा कि मक्का एक वर्सेटाइल फसल है जो 3,000 मीटर की ऊंचाई से लेकर समुद्र तल तक अच्छी पैदावार देती है.

बिहार-झारखंड में मक्का की खेती की अपार संभावनाएं- बीएयू कुलपति



तीन दिवसीय 69 वें वार्षिक मक्का कॉंफ्रेंस में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (Birsa Agricultural University) के कुलपति डॉ एससी दुबे ने कहा कि झारखंड और बिहार में मक्का की खेती की अपार संभावनाएं हैं. मक्का की इसी संभावना को देखते हुए 05 प्रजाति विकसित की गई हैं और इसे केंद्र की ओर से रिलीज भी कर दिया गया है. 3 वेरायटी स्टेट स्तर पर रिलीज की गई है.

डॉ. एससी दुबे ने कहा कि BAU हाइब्रिड मक्का की किस्मों और बेबी कॉर्न पर रिसर्च कर रहा है. उन्होंने बताया कि BAU ने 700 एकड़ में मक्का डेमोस्ट्रेशन के लिए लगाया गया है और करीब 2500 किसानों को उन्नत मक्का की खेती का प्रशिक्षण दिया गया है.