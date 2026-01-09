ETV Bharat / state

जमशेदपुर में पहली बार साहित्य उत्सव का आयोजन, डिजिटल युग में नई पीढ़ी को किताबों से जोड़ने का प्रयास

साहित्य उत्सव के दौरान मंच पर बैठे साहित्यकार ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम में पहली बार साहित्य उत्सव में विभिन्न क्षेत्र के साहित्यकार और कला प्रेमी शामिल हुए. साहित्य उत्सव में विभिन्न क्षेत्र के साहित्यकारों के अलावा स्थानीय साहित्यकार भी अलग अलग विषय पर अपना व्याख्यान देंगे. धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि डिजिटल युग में नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का एक प्रयास है.

विभिन्न राज्यों से अलग अलग भाषाओं के साहित्यकार पहुंचे

दरअसल, जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में तीन दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जिले में पहली बार प्रथम साहित्य उत्सव के आयोजन में विभिन्न राज्यों से अलग अलग भाषाओं के साहित्यकार शामिल हुए. उत्सव में साहित्यकारों ने भाषा, संस्कृति और वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए. इसके साथ ही साहित्य, कला और स्थानीय खानपान से जुड़े स्टॉल भी इस उत्सव में विशेष आकर्षण का केंद्र हैं.