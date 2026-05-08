ETV Bharat / state

किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आगाज, दुर्लभ पक्षियों के दीदार को उमड़े पर्यावरण प्रेमी और पर्यटक

फेस्टिवल के दौरान लोगों को विभिन्न दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों और प्राकृतिक संपदा के बारे में जानकारी दी जा रही है.

KINNAUR BIRD FESTIVAL
किन्नौर में शुरू हुआ तीन दिवसीय बर्ड फेस्टिवल (DPRO KINNAUR)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में शुक्रवार से तीन दिवसीय ‘किन्नौर बर्ड फेस्टिवल’ का आगाज हो गया. प्राकृतिक सुंदरता से घिरे कल्पा के गोली क्षेत्र में शुरू हुए इस फेस्टिवल में पर्यावरण प्रेमियों, पक्षी विशेषज्ञों, छात्रों, फोटोग्राफरों और पर्यटकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली. यह आयोजन 8 से 10 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल पर्यटन विभाग, वन विभाग, ओम किन्नौर स्थानीय शाखा और जिला प्रशासन किन्नौर के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है. आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से किन्नौर की जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी.

KINNAUR BIRD FESTIVAL
किन्नौर में शुरू हुआ तीन दिवसीय बर्ड फेस्टिवल (DPRO KINNAUR)

पक्षी संरक्षण और प्रकृति जागरूकता पर जोर

फेस्टिवल के दौरान लोगों को किन्नौर में पाई जाने वाली विभिन्न दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों और प्राकृतिक संपदा के बारे में जानकारी दी जा रही है. कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कार्यशालाएं, पक्षी पहचान गतिविधियां और प्रकृति आधारित संवाद आयोजित किए गए. पहले दिन आयोजित गतिविधियों में संगीत प्रस्तुतियां, कविता पाठ, फोटो प्रदर्शनी, फूड स्टॉल, स्मृति चिन्ह स्टॉल और फन गेम्स आकर्षण का केंद्र रहे। स्थानीय व्यंजनों और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान खींचा. इससे क्षेत्र की संस्कृति और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया.

KINNAUR BIRD FESTIVAL
बर्ड फेस्टिवल में जुटे कई पर्यावरण प्रेमी और पर्यटक (DPRO KINNAUR)

बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की पहल

इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें स्कूली विद्यार्थियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है. करीब 30 विद्यार्थियों को फन बेस्ड लर्निंग गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है. डीएवी पब्लिक स्कूल, लिटिल एंजेल पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी और रिकांग पिओ स्कूल के छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. बच्चों के लिए पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गई हैं, ताकि उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके.

KINNAUR BIRD FESTIVAL
दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों और प्राकृतिक संपदा के बारे में दी जा रही जानकारी (DPRO KINNAUR)

पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

फेस्टिवल में पहुंचे उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया और आयोजन की सराहना की. उन्होंने कहा कि किन्नौर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीवों और पक्षी विविधता के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं. सामुदायिक सहभागिता से ही प्रकृति और वन्यजीवों का संरक्षण संभव है.

अगले दो दिन होंगी कई खास गतिविधियां

फेस्टिवल के आगामी दो दिनों में पक्षी अवलोकन, विशेषज्ञ संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. आयोजन स्थल पर पर्यटकों और प्रतिभागियों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. इस आयोजन में स्थानीय कलाकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन विभाग और प्रकृति प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। किन्नौर बर्ड फेस्टिवल के जरिए पर्यावरण संरक्षण, सतत पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: इस एक योजना के तहत बनी हैं हिमाचल की 50% से ज्यादा सड़कें, अब मिलेगा सम्मान

ये भी पढ़ें: हिमाचल पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, सुक्खू सरकार ने फिर नोटिफाई किया ₹500 करोड़ का लोन

TAGGED:

BIRD WATCHING FESTIVAL KINNAUR
KALPA FESTIVAL
WILDLIFE HIMACHAL
HIMACHAL TOURISM
KINNAUR BIRD FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.