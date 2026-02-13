रांची में नेत्र रोग विशेषज्ञों का महाकुंभ! तीन दिवसीय 'JHOSCON 2026' शुरू
रांची में नेत्ररोग विशेषज्ञों का तीन दिवसीय 'JHOSCON 2026' शुरू हो गया है. अत्याधुनिक 'प्रयोगशाला' में नवोदित डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी की जानकारी ली.
Published : February 13, 2026 at 8:26 PM IST
रांची: झारखंड ऑप्थल्मोलॉजी सोसाइटी (JHOS) के 23वें वार्षिक वार्षिक सम्मेलन 'JHOSCON 2026' का रांची के स्वर्णभूमि बैंकेट हॉल में शुभारंभ हुआ. शुक्रवार का दिन टेक्निकल सेशन का रहा. शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी इस आयोजन का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे.
कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे 200 से ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञ
रांची में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में देशभर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे. कॉन्फ्रेंस के दौरान नेत्र रोग में उन्नत शल्य चिकित्सा की Preferred Practice Pattern पर गहन मंथन किया जाएगा. इस सम्मेलन में देशभर से 60-70 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वक्ताओं के साथ कुल मिलाकर 200 नेत्र चिकित्सक शिरकत कर रहे हैं. कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑकुलोप्लास्टी (आंखों की पलक), स्क्विंट (आंखों का भेंगापन), कॉर्निया, मोतियाबिंद और रेटिना जैसे जटिल विषयों पर अपने नवीनतम सर्जिकल तकनीक और Preferred Practice Pattern पर सर्जिकल वीडियो के माध्यम से विस्तृत चर्चा हुई.
मेडिकल छात्र एवं छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी कॉन्फ्रेंस: डॉ. भारती कश्यप
झारखंड ऑप्थल्मोलॉजी सोसाइटी की हेड डॉ भारती कश्यप ने बताया कि सोसाइटी के इस तीन दिवसीय आयोजन का लाभ राज्य के उन मेडिकल छात्र-छात्राओं को मिलेगा जो नेत्र रोग के इलाज में विशेषज्ञ के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं. इसके साथ-साथ राज्य के पीजी मेडिकल छात्रों को कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव सत्र पर अपने शोध प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का उद्देश्य ही मेडिकल के क्षेत्र में झारखंड की युवा प्रतिभाओं को लाभ पहुंचाने के साथ साथ राज्य में नेत्र चिकित्सा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है.
मुख्य गतिविधियां और ये रहा विशेष आकर्षण
पहले दिन हम लोगों ने पहली बार ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की प्रयोगशाला ‘कनेक्ट’ का आयोजन किया है. चार माइक्रोस्कोप हम लोगों ने लगाए और इसके द्वारा अलग-अलग तरह की नेत्र सर्जरी का प्रशिक्षण यहां दिया गया. 50 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के साथ-साथ सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भी फेको कैटरेक्ट सर्जरी के अलावा कई नई सर्जिकल तकनीक जैसे आईपीसीएल, आइरिश क्लां लेंस की कला को सीखा है: डॉ. भारती कश्यप, संयोजक, झारखंड ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी
वैज्ञानिक शोध और प्रतिभा प्रदर्शन के अंतर्गत 'डॉ. भारती कश्यप फिजिकल पोस्टर' सत्र में विभिन्न शोध पत्र प्रस्तुत किए गए. डॉ. मंजुल पंत गोल्ड मेडल' कॉम्पिटिटिव वीडियो सेशन का आयोजन हुआ. झारखंड के नेत्र चिकित्सकों डॉ. अमर, डॉ. नेहा, डॉ. गगनदीप, डॉ. पूजा, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. नेहा गांधी, डॉ. पल्लवी, डॉ. पूनम सिंह, डॉ. इरशाद ने भाग लिया.
विभिन्न कॉम्पिटिटिव सत्र के विजेताओं को शनिवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया जायेगा. झारखंड के लिए सम्मान की बात यह रही कि रांची के प्रख्यात युवा नेत्र सर्जन डॉ. बिभूति कश्यप को नेत्र सर्जरी का प्रतिष्ठित दो 'रेट बकलर' ट्रॉफी से नवाजा गया है. डॉ. बिभूति कश्यप ने रेटिना सर्जरी में यह विशिष्ट सम्मान पाया है.
रिकॉर्डर वीडियो सिम्पोजियम
देश के नामचीन नेत्र सर्जनों ने वीडियो के माध्यम से आंखों के अलग-अलग भागों की जटिलतम सर्जरी का प्रदर्शन किया. सम्मेलन के सफल संचालन और वैज्ञानिक सत्रों के समन्वय में चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी डॉ. भारती कश्यप, चेयरपर्सन रिसेप्शन कमेटी डॉ. बीपी कश्यप, संयोजक डॉ. प्रीतिश प्रोनोय, डॉ. राहुल प्रसाद एवं रांची ऑफ्थाल्मिक फोरम के नेत्र चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
शनिवार को सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन
डॉ. भारती कश्यप ने बताया स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह द्वारा शनिवार शाम विधिवत नेत्र चिकित्सक के महाकुंभ का शुभारंभ किया जाएगा.
