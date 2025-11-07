ETV Bharat / state

रांची में शिशु रोग विशेषज्ञों का तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 25 शुरू, पहले दिन इनवेसिव वेंटिलेशन पर वर्कशॉप का आयोजन

रांची: इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की ओर से आयोजित झारखंड पेडिकॉन 2025 की शुक्रवार से शुरुआत हो गई. आयोजन के पहले दिन रिम्स के SNCU में और रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में बच्चों और खासकर नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति में उपयोगी इनवेसिव वेंटिलेशन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ. शुक्रवार को कार्यशाला में बेसिक इन पीडियाट्रिक वेंटिलेशन और डिफरेंट मोड ऑफ इनवेसिव पीडियाट्रिक वेंटिलेशन और पल्मोनरी ग्राफिक्स पर एम्स, पश्चिम बंगाल के कल्याणी की नीलाद्रि भूणिया, वेंटिलेशन पर कॉप्रीहेंसिव अप्रोच पर टीएमएच के डॉ. रतन कुमार, नियोनेटल में एनआईवी पर डॉ. प्रदीप, देवघर एम्स के डॉ. के समीर ने नई तकनीकों की जानकारी दी.

मेडिकल फील्ड में नए शोध और तकनीक की जानकारी होती है साझा

इसके साथ-साथ रिम्स के नियोनेटल और एसएनसीयू में बीमार बच्चों के इलाज में वेंटिलेशन की उपयोगिता पर लाइव सीएमएस भी किया गया. शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव डॉ. राजेश कुमार और रिम्स शिशु रोग विभाग के हेड डॉ. पीके चौधरी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से मेडिकल फील्ड में हो रहे नए शोध और तकनीक की जानकारी नए चिकित्सकों को मिलती है और इसका लाभ मरीजों को भी मिलता है. उन्होंने बताया पेडिकॉन 2025 में झारखंड और देशभर से कुल मिलाकर 300 शिशु रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सक अलग अलग दिन व्याख्यान देंगे.