रांची में शिशु रोग विशेषज्ञों का तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस पेडिकॉन 25 शुरू, पहले दिन इनवेसिव वेंटिलेशन पर वर्कशॉप का आयोजन
झारखंड पेडिकॉन 2025 के तहत रांची में नवजात शिशु की गंभीर स्थिति के लिए इनवेसिव वेंटिलेशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया.
रांची: इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की ओर से आयोजित झारखंड पेडिकॉन 2025 की शुक्रवार से शुरुआत हो गई. आयोजन के पहले दिन रिम्स के SNCU में और रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में बच्चों और खासकर नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति में उपयोगी इनवेसिव वेंटिलेशन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ. शुक्रवार को कार्यशाला में बेसिक इन पीडियाट्रिक वेंटिलेशन और डिफरेंट मोड ऑफ इनवेसिव पीडियाट्रिक वेंटिलेशन और पल्मोनरी ग्राफिक्स पर एम्स, पश्चिम बंगाल के कल्याणी की नीलाद्रि भूणिया, वेंटिलेशन पर कॉप्रीहेंसिव अप्रोच पर टीएमएच के डॉ. रतन कुमार, नियोनेटल में एनआईवी पर डॉ. प्रदीप, देवघर एम्स के डॉ. के समीर ने नई तकनीकों की जानकारी दी.
मेडिकल फील्ड में नए शोध और तकनीक की जानकारी होती है साझा
इसके साथ-साथ रिम्स के नियोनेटल और एसएनसीयू में बीमार बच्चों के इलाज में वेंटिलेशन की उपयोगिता पर लाइव सीएमएस भी किया गया. शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव डॉ. राजेश कुमार और रिम्स शिशु रोग विभाग के हेड डॉ. पीके चौधरी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से मेडिकल फील्ड में हो रहे नए शोध और तकनीक की जानकारी नए चिकित्सकों को मिलती है और इसका लाभ मरीजों को भी मिलता है. उन्होंने बताया पेडिकॉन 2025 में झारखंड और देशभर से कुल मिलाकर 300 शिशु रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सक अलग अलग दिन व्याख्यान देंगे.
|नाम
|पद
|स्थान
|डॉ. रजत मलोत
|शिशु रोग विशेषज्ञ
|जयपुर
|डॉ. जेपी मीणा
|चिकित्सक
|एम्स, दिल्ली
|डॉ. कुशदेव सिंह
|चिकित्सक
|एम्स जम्मू
|डॉ. सुब्रतो डे
|चिकित्सक
|कोलकाता
|डॉ. अपर्णा चंद्रशेखरन
|चिकित्सक
|हैदराबाद
|डॉ. जयंत
|चिकित्सक
|हैदराबाद
|डॉ. बसंत कालतकर
|चिकित्सक
|नागपुर
|डॉ. नीलम मोहन
|चिकित्सक
|दिल्ली
|डॉ. अमरेश कुमार गुप्ता
|चिकित्सक
|दिल्ली
इन विषयों पर होगी कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा, शनिवार से कॉन्फ्रेंस की विधिवत शुरुआत
डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों के विस्तारित पोषण और आनुवांशिक रोगों पर चर्चा होगी. इसके साथ साथ बच्चों में गुर्दे के रोग, हृदय रोग, लिवर रोग, पीलिया रोग, बच्चों में होने वाला मोटापा, चर्म रोग से जुड़े लक्षण, सांस से संबंधित बीमारी पर चर्चा होगी. वर्कशॉप के बाद ओरमांझी में इस कॉन्फ्रेंस की विधिवत शुरुआत होगी. जिसमें देशभर से पहुंचे चिकित्सक आधुनिकतम चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अनुभवों को साझा करेंगे, जिसका लाभ झारखंड के युवा चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों को भी मिलेगा.
