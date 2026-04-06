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नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा सम्पन्न, लाखों लोगों ने मांगी अमन-तरक्की की दुआ

तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा सम्पन्न ( Etv Bharat )

नूंह: जिले के अड़बर गांव में आयोजित तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा सोमवार को अमन, शांति और तरक्की की दुआओं के साथ संपन्न हो गया. इस विशाल आयोजन में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों से करीब 10 लाख लोगों के शामिल हुए. जलसे के समापन के बाद जब श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौटे, तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही. हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल बनी जलसा: इस जलसे की सबसे बड़ी खासियत हिंदू-मुस्लिम एकता का अद्भुत प्रदर्शन रहा. हिंदू समाज के लोगों ने जलसे में वेज बिरयानी की व्यवस्था की. साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए. कई लोगों ने सेवा भाव से काम करते हुए आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की. इस आयोजन ने सामाजिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया. नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा सम्पन्न (Etv Bharat) बुराइयों से दूर रहने पर दिया गया जोर: तीन दिनों तक चले इस जलसे में समाज सुधार के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया. मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की अपील की गई. वक्ताओं ने कहा कि समाज में फैल रही बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलना समय की जरूरत है. मौलाना साद का खास संदेश: जलसे के दौरान मौलाना हजरत साद साहब ने लोगों को बुराइयों से दूर रहकर नेक रास्ते पर चलने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि, "बुराइयां तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए जरूरी है कि हम जमातों में निकलकर तबलीग का काम करें और लोगों को नमाज की दावत दें." साथ ही उन्होंने तबलीगी जमात को मजबूत करने और इस्लाम के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया.