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नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे की हुई शुरुआत, मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली बड़ी मिसाल

नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे के पहले दिन बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म से जुड़े लोग पहुंचे हैं.

TABLIGHI CONGREGATION IN NUH
नूंह में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2026 at 8:33 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 8:59 PM IST

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नूंहः जिले के अड़बर गांव में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे की शनिवार से शुरुआत हो चुकी है. जलसे में लोगों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो चुकी है और ये भीड़ लाखों की संख्या में पहुंचने की उम्मीद जतायी जा रही है. जलसे में आने वाले लोगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं. ठहरने की व्यवस्था के अलावा खाने की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो.

25 एकड़ में टेंटः आयोजन स्थल पर 25 एकड़ में टेंट लगाया गया है. खास बात यह है कि जलसे में ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य तरीके की व्यवस्था संभालने के लिए एक हजार से अधिक वॉलंटियर काम कर रहे हैं जो हर तरह से ट्रैफिक सहित अन्य मामलात को संभालेंगे. प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग जलसे के लिए देने का आश्वासन दिया गया है और हर तरह की मदद की जा रही है. जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में तबलीगी जमात अमीर हजरत मौलाना साद पहुंच चुके हैं. हजरत शाद को सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं.

अड़बर में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे में लोगों की भीड़ (Etv Bharat)

मेले में खाने-पीने की मुफ्त व्यवस्थाः जलसे में भी हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली है. इस्लामिक जलसे में शिरकत करने वाले लोगों के लिए राजेश चंद की तरफ से मुफ्त वेज बिरयानी की व्यवस्था की गई है, जो जलसे के तीनों दिनों तक दी जाएगी. इस्लामिक जलसे में राजेश चंद की तरफ से भरपूर मात्रा में बिरियानी वितरित की जाएगी.

नूंह में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम: बता दें कि मेवात एक ऐसी धरती है जहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है और कायम रहेगा, वेज बिरयानी की सुविधा देने वाले राजेश चंद ने कहा कि "मेवात ही एक ऐसा इलाका है जहां हिंदू-मुस्लिम सभी धर्मों के लोग मिल जुलकर रहते हैं. इलाका ऐ मेवात जहां अलग-अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग मिलकर रहते हैं. यहां मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती हैं."

3 दिनों तक मुफ्त वेज बिरयानी: राजेश चंद ने कहा कि "चाहे कोई भी त्योहारों हो किसी भी धर्म का धार्मिक आयोजन हो उसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इसलिए आज हमने अपनी तरफ से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जलसे में तीन दिनों तक लोगों के बिरियानी खिलाने का फैसला लिया है. इससे पहले भी हम तिरवाड़ा के इस्लामिक जलसे में लोगों के लिए वेज बिरयानी दी थी."

बुराइयों को छोड़ने की अपीलः बता दें कि इस इस्लामिक जलसे में मोलाना शाद साहब मुस्लिम समाज के लोगों से बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों पर चलने की बात कहते हैं. इस जलसे में 6 अप्रेल को दुआ होगी जो पूरी दुनिया में फैल रहीं बुराइयों को खत्म करने हिंदुस्तान की अमन चैन और सलामती के लिए लाखों हाथ एक साथ उठेंगे.

ये भी पढ़ें-मेवात में तबलीगी जलसे की तैयारी, 4 अप्रैल को होगा बड़ा आयोजन, हजरत मौलाना साद होंगे शामिल
Last Updated : April 4, 2026 at 8:59 PM IST

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