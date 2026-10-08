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BHU में हिंदी साहित्य पर तीन दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार; साहित्य के बदलते स्वरुप पर गंभीर मंथन

वाराणसी: भारतीय संस्कृति इतिहास और साहित्य के पुरोधा कहे जाने वाले डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया. इस तीन दिवसीय सेमिनार में हिंदी साहित्य के बदलते स्वरुप पर मंथन किया गया.

डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल के भारतीय साहित्य धरोहर के रूप में बाणभट्ट के हर्षचरित और जायसी के पद्मावत पर लिखी उनकी व्याख्याएं कितनी महत्वपूर्ण और आज के समय में हिंदी भाषियों के लिए मील का पत्थर है, इस पर गंभीर चिंतन हुआ. उनकी प्रमुख कृतियां पृथ्वी पुत्र कल्पवृक्ष और भारत की मौलिक एकता जैसी कालजयी पुस्तकों और उनकी विद्वता के साथ हिंदी के बदल रहे स्वरूप पर विद्वानों ने अपनी राय रखी.

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'वासुदेव शरण अग्रवाल कला, इतिहास और जनपदीयता' के ततीय दिवस के अष्टम, नवम और दशम सत्रों में डॉ. अग्रवाल के साहित्य, संस्कति, इतिहास और चिंतन पर विमर्श हुआ. अष्टम सत्र 'भक्तिकाव्य, पद्मावत और वासुदेव शरण अग्रवाल' में प्रो. माधव हाडा ने पद्मावत की देशज कथाकाव्य परंपरा, जबकि प्रो. नीरज खरे ने उनकेपुरातत्त्व संबंधी 'संजीवनी भाष्य' की महत्ता पर प्रकाश डाला.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय भोजपुरी अध्ययन केंद्र के हेड प्रो. प्रभाकर सिंह ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय स्थित प्रेमचंद सभागार में 5-7 अक्ट्रबर, तक तीन दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन भोजपुरी अध्ययन केंद्र, कला इतिहास विभाग एवं इंदिरा गांधी राष्टीय कला केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, वाराणसी के संयुक्त तत्त्वावधान में किया गया.

मथुरा और लखनऊ संग्रहालय के विकास और राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना से गहराई संग जुड़ने की वजह से उन्हें नमन करते हुए हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार उपन्यासकारों ने उन्हें याद कर उनकी स्मृतियों को साझा किया.

अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रो. श्रद्धा सिंह ने कहा कि डॉ. अग्रवाल ने काव्य को संस्कति के साक्ष्य के रूप में देखा तथा कला, इतिहास और जनपद को समन्वित किया. संगोष्ठी के संयोजक एवं भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. प्रभाकर सिंह ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तृत की. सत्र का संचालन डॉ. प्रीति त्रिपाठी ने किया.

नवम सत्र 'वासुदेव शरण अग्रवाल, कृति और संस्कृति' में डॉ. दीपक त्रिपाठी ने पाणिनि और अग्रवाल जी की लोक-केंद्रित दष्टि, प्रो. कृष्ण मोहन ने लोक को प्रमाण और प्राथमिकता का आधार और सत्राध्यक्ष प्रो. शरदिंदु कुमार तिवारी ने मेघदूत के सांस्कतिक-साहित्यिक पक्ष पर विचार रखा. संचालन डॉ. राजेश सरकार ने किया.

दशम सत्र 'वासुदव शरण अग्रवाल: पुरातत्त्व चिंतन, कला संग्रहालय और इतिहास दृष्टि में डॉ. वैभव सिंह ने डॉ. अग्रवाल के इतिहास-दर्शन, डॉ. मल्लिका मंजरी ने उनकी इतिहास दृष्टि, डॉ. सचिन कमार तिवारी ने पुरातत्त्व चिंतन और डॉ. मीनाक्षी खेमका ने कला-संग्रहालय चिंतन पर विचार प्रस्तुत किए. अध्यक्षता प्रो. महेश प्रसाद अहिरवार ने की. संचालन डॉ. प्रियंका सिंह ने किया.

समापन सत्र की अध्यक्षता जयप्रकाश अहिरवार ने की और संचालन डॉ प्रियंका सिंह ने किया. वक्ताओं ने विशेष रूप से भारतीय संस्कति, सिंधु सभ्यता, पुरातत्त्व और कला के क्षेत्र में अग्रवाल के महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया. समापन सत्र की अध्यक्षता जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के पूर्व कुलपति प्रो हरिकेश सिंह ने की.

प्रो. प्रभाकर सिंह ने बताया कि यह आयोजन तीन दिनों तक चला है और लगभग 60 से ज्यादा विद्वानों ने अपनी बातें रखी है. देश भर से जूटे साहित्यकार और विद्वानों ने हिंदी के बदल रहे स्वरूप और प्रारंभिक हिंदी से लेकर अब तक में हुए बदलावों पर चिंतन किया है.

हाईटेक हो रहे समय में हिंदी साहित्य उपन्यास को किस तरह से युवाओं तक पहुंचना है और उनकी रुचि को जागृत करते हुए इसमें बदलावों की जरूरत पर भी चिंतन व्यक्ति किया गया है. ऐसे विषयों पर गंभीर चिंतन के साथ एक्सपर्ट ने अपनी बातें रखी हैं.

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