राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तीन दिनों में सुने 66 मामले, 15 मामलों का किया निष्पादन
तीन दिवसीय सुनवाई कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 66 मामलों को सुना, जिसमें 15 का निष्पादन किया है.
Published : April 30, 2026 at 7:54 AM IST
रांची: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय सुनवाई कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हो गया. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि तीन दिवसीय सुनवाई के दौरान कुल 66 मामलों में से 15 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है. आयोग के समक्ष आए ज्यादातर मामले एट्रोसिटी, जमीन विवाद, सर्विस इत्यादि से संबंधित थे.
जमीन से संबंधित मामलों में CNT एक्ट का उल्लंघन
डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश पर एक मामले में बुधनी देवी को पेंशन मिलना शुरू हो चुका है. वहीं, पशुपालन विभाग में कार्यरत अलका कच्छप को पदोन्नति मिल चुकी है. जमीन से संबंधित अधिसंख्य मामलों में CNT एक्ट के उल्लंघन किया गया है. रांची जिले के बुकरु स्थित चामा गांव से संबंधित 6 मामलों में आयोग ने पाया कि जबरन जमीन हस्तांतरण कराया गया है और आदिवासियों को डरा-धमकाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है.
आरोपितों के खिलाफ FIR और वारंट जारी करें
इस मामले में डीसी और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज करें और वारंट जारी करें. इसके साथ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर आयोग को इसकी पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने तीन दिन की सुनवाई की जानकारी मीडियाकर्मियों को दी.
डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि राजधानी के वार्ड संख्या-26 स्थित हरमू अस्पताल मामले में उन्होंने डीसी को निर्देश दिया है कि वह जमीन से संबंधित आदिवासी परिवार की वंशावली को सीओ से सत्यापित कराएं. उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित जमीन पर रांची नगर निगम की ओर से G+2 आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत किया गया है लेकिन हरमू अस्पताल का संचालन G+3 भवन में किया जा रहा है. स्वीकृत नक्शा में विचलन कर G+3 भवन का निर्माण कराया गया है.
एंबुलेंस की सुविधा के लिए NGO से MOU करें स्वास्थ्य विभाग
वहीं, चाईबासा में एक आदिवासी परिवार की ओर से बच्चे का शव थैले में रखकर 60 किलोमीटर दूर लाया गया था. उन्हें समय पर एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई थी. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो. एंबुलेंस की पर्याप्त सुविधा के लिए NGO से MOU करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी को एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.
ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने की 21 मामलों सुनवाई, विभागीय सचिव को किया समन
सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच करने गोड्डा पहुंची NCST की टीम, कहा- मामले में होगी विधि सम्मत कार्रवाई
सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने किया स्वागत