नई दिल्ली में तीन दिवसीय पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का आगाज, झारखंड के सीएस हुए शामिल

झारखंड मुख्य सचिव अविनाश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
रांचीः पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुभारंभ आज यानी 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ. नई दिल्ली में आयोजित यह तीन दिवसीय सम्मेलन 28 दिसंबर तक चलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और साझा प्रयासों से शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्र–राज्य साझेदारी को और अधिक सशक्त करना है.

झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव अविनाश कुमार, परिवहन सचिव कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार तथा विशेष सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भाग ले रहे हैं.

इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वित विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और प्रभावी शासन मॉडल विकसित करना है.

मुख्य सचिव सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास पर जोर

नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिव सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास जैसे व्यापक विषयों पर विस्तृत चर्चा हो रही है. जिसके अंतर्गत पांच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा. जिनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं.

इसका लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के लिए एक साझा विकास रोडमैप तैयार करना है.यह सम्मेलन न केवल नीति निर्माण को मजबूती प्रदान करेगा. बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से समावेशी, सतत एवं भविष्य-उन्मुख विकास की दिशा में एक ठोस आधार भी तैयार करेगा.

