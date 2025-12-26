ETV Bharat / state

नई दिल्ली में तीन दिवसीय पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का आगाज, झारखंड के सीएस हुए शामिल

रांचीः पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का शुभारंभ आज यानी 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ. नई दिल्ली में आयोजित यह तीन दिवसीय सम्मेलन 28 दिसंबर तक चलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और साझा प्रयासों से शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्र–राज्य साझेदारी को और अधिक सशक्त करना है.

झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव अविनाश कुमार, परिवहन सचिव कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार तथा विशेष सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भाग ले रहे हैं.

इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों के साथ समन्वित विचार-विमर्श के माध्यम से सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और प्रभावी शासन मॉडल विकसित करना है.

मुख्य सचिव सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास पर जोर