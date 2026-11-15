एक सिक्के की कीमत 7 लाख रुपये! उदयपुर में सजी इस अनोखी प्रदर्शनी को देखने उमड़े लोग
तीन दिवसीय मुद्रा एवं दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुओं की प्रदर्शनी. एक छत के नीचे दिख रही इतिहास की अनमोल विरासत.
Published : November 15, 2026 at 1:00 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इतिहास और विरासत का अनूठा खजाना देखने को मिल रहा है. शहर के 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन में शुक्रवार से तीन दिवसीय मुद्रा एवं दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुओं की प्रदर्शनी शुरू हुई. इसमें करीब 700 साल पुराना सोने का सिक्का, मुगलकालीन मुद्राएं और ब्रिटिश शासनकाल के दुर्लभ सिक्के आकर्षण का केंद्र बने हैं. यहां सात लाख रुपए कीमत का एक दुर्लभ सिक्का भी प्रदर्शित किया गया है.
देशभर से पहुंचे संग्रहकर्ता, 1200 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित: प्रदर्शनी के आयोजक संदीप जैन ने बताया कि गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश और पंजाब के साथ दक्षिणी राज्यों से भी संग्रहकर्ता आए हैं. इनके पास वर्षों से संजोकर रखे करीब 200 सोने और 1000 चांदी के दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है. प्रदर्शनी में 100 से लेकर 1500 साल से अधिक पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं भी रखी हैं. इनमें ब्रिटिशकालीन मेडल, प्राचीन बर्तन, पानी में तैरने वाले विशेष पत्थर और मेवाड़ सहित विभिन्न रियासतों के पुराने ताले शामिल हैं.
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एक सिक्का सात लाख का: जैन के अनुसार, प्रदर्शनी में मारवाड़ के सुल्तान का करीब 700 साल पुराना सोने का सिक्का खास आकर्षण है. इसके अलावा बादशाह शाह आलम का एक सिक्का करीब सात लाख रुपए कीमत का बताया जा रहा है. मुगलकालीन सिक्कों में बादशाह शाहजहां के शासनकाल में जारी चांदी का रुपया, आगरा में बना अकबर का सिक्का, लाहौर में ढाला अकबर का चार आना और जहांगीर के समय का सिक्का शामिल है. मैसूर के कृष्णराज वाडियार के दौर का सोने का सिक्का और ब्रिटिशकालीन महारानी विक्टोरिया का चांदी का सिक्का भी लोगों को आकर्षित कर रहा है.
125 साल पुरानी एकलिंगनाथ की पेंटिंग: सिक्कों के अलावा प्राचीन चित्रकला भी लोगों का ध्यान खींच रही है. नाथद्वारा से आए संग्रहकर्ता ने 150 से 200 साल पुरानी पेंटिंग्स प्रदर्शित की. इनमें कैलाशपुरी स्थित श्री एकलिंगनाथ महादेव की करीब 125 साल पुरानी पेंटिंग विशेष आकर्षण बनी है. श्रीनाथजी और राधा-कृष्ण के पुराने चित्र भी कलाप्रेमियों को पसंद आ रहे हैं. साथ ही श्रीलंका, तिब्बत और थाईलैंड की प्राचीन मुद्राएं, पारंपरिक आभूषण और कलाकृतियां भी प्रदर्शनी में रखी गई हैं.
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पुराने नोटों के नाम पर ठगी से सावधान: इंदौर से आए संग्रहकर्ता विजेश सोनी ने पुराने नोटों और सिक्कों की खरीद के नाम पर ठगी को लेकर लोगों को आगाह किया. उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर की तस्वीर वाले नोट को एक करोड़ रुपए में खरीदने और वैष्णोदेवी वाले विशेष सिक्के के बदले बड़ी रकम देने का झांसा दिया जाता है. इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन और फिर टैक्स के नाम पर हजारों से लाखों रुपए तक जमा करवाए जाते हैं. रकम मिलने के बाद ठग मोबाइल बंद कर संपर्क तोड़ लेते हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहने की अपील की. तीन दिवसीय प्रदर्शनी में लोग दुर्लभ वस्तुओं को करीब से देखने के साथ इतिहास और महत्व की जानकारी ले सकते हैं. पसंद आने वाली वस्तुओं की खरीद-बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध है.
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