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एक सिक्के की कीमत 7 लाख रुपये! उदयपुर में सजी इस अनोखी प्रदर्शनी को देखने उमड़े लोग

प्रदर्शनी में रखे दुर्लभ सिक्के ( ETV bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इतिहास और विरासत का अनूठा खजाना देखने को मिल रहा है. शहर के 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन में शुक्रवार से तीन दिवसीय मुद्रा एवं दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुओं की प्रदर्शनी शुरू हुई. इसमें करीब 700 साल पुराना सोने का सिक्का, मुगलकालीन मुद्राएं और ब्रिटिश शासनकाल के दुर्लभ सिक्के आकर्षण का केंद्र बने हैं. यहां सात लाख रुपए कीमत का एक दुर्लभ सिक्का भी प्रदर्शित किया गया है.

देशभर से पहुंचे संग्रहकर्ता, 1200 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित: प्रदर्शनी के आयोजक संदीप जैन ने बताया कि गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश और पंजाब के साथ दक्षिणी राज्यों से भी संग्रहकर्ता आए हैं. इनके पास वर्षों से संजोकर रखे करीब 200 सोने और 1000 चांदी के दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है. प्रदर्शनी में 100 से लेकर 1500 साल से अधिक पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं भी रखी हैं. इनमें ब्रिटिशकालीन मेडल, प्राचीन बर्तन, पानी में तैरने वाले विशेष पत्थर और मेवाड़ सहित विभिन्न रियासतों के पुराने ताले शामिल हैं.