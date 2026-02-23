ETV Bharat / state

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का तीन दिवसीय चुनाव खत्म, करीब 57 हजार से ज्यादा वकीलों ने किया मतदान

चुनाव में मंगलवार को सबसे ज्यादा 22,587 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कुल वकीलों की संख्या का पता बाद में चल पाएगा.

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव 2026
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) का तीन दिवसीय चुनाव सोमवार को संपन्न हो गया. इस चुनाव में करीब 57 हजार से ज्यादा वकीलों ने अपना मतदान किया. सोमवार दोपहर करीब दो बजे के बाद काफी संख्या में वकील वोट डालने पहुंचे, जिसकी वजह से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कुछ समय के लिए तो हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 का प्रवेश द्वार बंद किया गया, लेकिन इससे वकील और नाराज हो गए जिसके बाद गेट नंबर 7 को दोबारा खोला गया. मंगलवार को सबसे ज्यादा 22,587 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. पहले दिन 21 फरवरी को 17,615 वोट डाले गए थे. वोट डालने वाले कुल वकीलों की संख्या का पता बाद में चलेगी.

मंगलवार को निर्वाची अधिकारी ने सभी 79 निलंबित उम्मीदवारों का निलंबन वापस ले लिया. निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त जस्टिस तलवंत सिंह के हस्ताक्षर से मंगलवार को जारी ताजा नोटिफिकेशन में इस बात की घोषणा की गई. निर्वाचन अधिकारी के नोटिफिकेशन में कहा गया कि सभी 79 उम्मीदवारों ने निलंबन के आदेश के खिलाफ अपील दायर किया था जिसे मंजूर कर लिया गया.

बता दें कि, बीसीडी चुनाव के दूसरे दिन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कुल 79 उम्मीदवारों को चुनाव से निलंबित कर दिया गया था. दूसरे दिन मतदान के दौरान जस्टिस तलवंत सिंह पूरे परिसर में घूम कर आचार संहिता के उल्लंघन का मुआयना कर रहे थे. जिन उम्मीदवारों के बैनर और पोस्टर मतदान स्थल पर पाए गए उनकी वीडियोग्राफी की गई. जिन उम्मीदवारों के समर्थक पर्चे उड़ा रहे थे उनकी भी वीडियोग्राफी कराई गई. जिन 79 उम्मीदवारों को चुनाव से निलंबित किया गया है उन्हें 12 घंटे के अंदर अपील करने का मौका दिया गया था.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
BCD ELECTION 2026
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली
BCD ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.