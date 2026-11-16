जयपुर कर्बला मैदान में तीन दिवसीय दीनी इज्तिमा सम्पन्न, अकीदतमंदों ने की सामूहिक दुआ
अकीदतमंदों ने अल्लाह से देश में शांति, समाज में मोहब्बत और इंसानियत के बीच भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी.
Published : November 16, 2026 at 3:15 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के कर्बला मैदान में आयोजित तीन दिवसीय दीनी इज्तिमा का सोमवार को सामूहिक दुआ के साथ समापन हो गया. इज्तिमा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में अकीदतमंद कर्बला मैदान पहुंचे. सामूहिक दुआ में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की. इस दौरान मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए हाथ एक साथ उठे. देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों से आए लोगों की मौजूदगी ने इस आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया. तीन दिनों तक चले इस दीनी आयोजन में धार्मिक तकरीरों, इस्लामी शिक्षाओं और सामाजिक सुधार से जुड़े विषयों पर उलेमाओं ने अपनी बात रखी. अंतिम दिन सामूहिक दुआ के दौरान माहौल पूरी तरह रूहानी नजर आया. अकीदतमंदों ने अल्लाह से देश में शांति, समाज में मोहब्बत और इंसानियत के बीच भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी.
कुरान की शिक्षाओं पर जोर: इज्तिमा में शामिल हुए उलेमाओं और धार्मिक विद्वानों ने मुस्लिम समाज के लोगों को कुरान और हदीस की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इस्लाम इंसान को सच्चाई, ईमानदारी, आपसी मोहब्बत, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख देता है. हर व्यक्ति को अपने जीवन में धार्मिक शिक्षाओं का पालन करने के साथ अपने व्यवहार और आचरण में भी अच्छे संस्कार उतारने चाहिए. उलेमाओं ने समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को सही दिशा देने और परिवारों में बेहतर संस्कार विकसित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक-दूसरे के साथ मोहब्बत तथा सद्भाव से पेश आएं.
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दहेज प्रथा पर प्रहार, सादगी से निकाह करने का आह्वान: तीन दिवसीय इज्तिमा में धार्मिक संदेशों के साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर भी विशेष जोर दिया गया. उलेमाओं ने मुस्लिम समाज में बढ़ती दहेज प्रथा पर चिंता जताते हुए इससे बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि शादी-विवाह को आर्थिक बोझ और दिखावे का माध्यम नहीं बनाना चाहिए. दहेज की मांग से परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ता है और कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं. उलेमाओं ने समाज के लोगों से दहेज मुक्त शादियां करने, निकाह को सादगी से संपन्न कराने और अनावश्यक खर्चों से बचने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव तभी संभव है, जब लोग खुद पहल करते हुए ऐसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए आगे आएं. तीन दिन तक चले इस आयोजन में देशभर से पहुंचे अकीदतमंदों ने धार्मिक तकरीरों को सुना और सामूहिक दुआ में हिस्सा लिया. सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमा का समापन हुआ और उलेमाओं की ओर से दिए गए धार्मिक एवं सामाजिक संदेशों के साथ लोग अपने घरों की ओर रवाना हुए.
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पुलिस और वालंटियर्स ने संभाली व्यवस्था: तीन दिवसीय सामूहिक इज्तिमा के अंतिम दिन समापन के बाद लोग अपने घरों के लिए रवाना हुए. इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई. जिसके चलते पुलिस और वालंटियर्स ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाली. दिल्ली रोड पर भी जाम की स्थिति बन गई थी. इसके अलावा सामूहिक इज्तिमा में देशभर से आए लोगों के लिए भोजन, पानी, ठहरने, वजू और नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी स्थानीय लोगों और वालंटियर्स की तरफ से की गई थी.