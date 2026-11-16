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जयपुर कर्बला मैदान में तीन दिवसीय दीनी इज्तिमा सम्पन्न, अकीदतमंदों ने की सामूहिक दुआ

कर्बला मैदान में सामूहिक इज्तिमा के समापन के बाद घरों को लौटते हुए लोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के कर्बला मैदान में आयोजित तीन दिवसीय दीनी इज्तिमा का सोमवार को सामूहिक दुआ के साथ समापन हो गया. इज्तिमा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में अकीदतमंद कर्बला मैदान पहुंचे. सामूहिक दुआ में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की. इस दौरान मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए हाथ एक साथ उठे. देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों से आए लोगों की मौजूदगी ने इस आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया. तीन दिनों तक चले इस दीनी आयोजन में धार्मिक तकरीरों, इस्लामी शिक्षाओं और सामाजिक सुधार से जुड़े विषयों पर उलेमाओं ने अपनी बात रखी. अंतिम दिन सामूहिक दुआ के दौरान माहौल पूरी तरह रूहानी नजर आया. अकीदतमंदों ने अल्लाह से देश में शांति, समाज में मोहब्बत और इंसानियत के बीच भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी.

कुरान की शिक्षाओं पर जोर: इज्तिमा में शामिल हुए उलेमाओं और धार्मिक विद्वानों ने मुस्लिम समाज के लोगों को कुरान और हदीस की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इस्लाम इंसान को सच्चाई, ईमानदारी, आपसी मोहब्बत, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख देता है. हर व्यक्ति को अपने जीवन में धार्मिक शिक्षाओं का पालन करने के साथ अपने व्यवहार और आचरण में भी अच्छे संस्कार उतारने चाहिए. उलेमाओं ने समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को सही दिशा देने और परिवारों में बेहतर संस्कार विकसित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक-दूसरे के साथ मोहब्बत तथा सद्भाव से पेश आएं.