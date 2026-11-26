झारखंड की कला-संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक लेकर खेलगांव में सजा तीन दिवसीय मेला
रांची में झारखंडी कला और संस्कृति का जश्न मनाने वाला तीन दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 26, 2026 at 9:03 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत गुरुवार को रांची के खेलगांव में तीन दिवसीय मेला-सह-सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ. आयोजित उद्घाटन समारोह में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, दीपक बिरुवा और संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर झारखंड की समृद्ध कला-संस्कृति, लोक परंपराओं और विकास की झलक पेश की गई. उद्घाटन के बाद विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को सामने रखा.
राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान और वहां की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया
महोत्सव में राज्य के सभी जिलों के लिए अलग-अलग पवेलियन बनाए गए हैं. इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं. इन स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय कला, हस्तशिल्प, पर्यटन स्थलों, विशिष्ट उत्पादों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. प्रदर्शनी में राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान और वहां की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया है.
आम लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है
मेले में झारखंडी खानपान का स्वाद भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. इसके लिए विशेष फूड कोर्ट बनाया गया है, जहां ढुस्का-घुघनी, पेठा और छिलका सहित पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं. लोग यहां स्थानीय पकवानों का स्वाद लेने के साथ झारखंडी खानपान की परंपरा से भी रूबरू हो सकेंगे.
उद्घाटन समारोह के दौरान मुंडारी, नागपुरी, उरांव और संथाली लोकनृत्य की प्रस्तुतियां हुईं. सरायकेला के छऊ नृत्य ने भी अपनी विशेष शैली से दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके अलावा आधुनिक नागपुरी संगीत और महिला बैंड 'द सजनी ग्रुप' की प्रस्तुति भी कार्यक्रम का हिस्सा रही. अगले दो दिनों तक भी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.
विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं
इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को राज्य की उपलब्धियों से अवगत कराने के उद्देश्य से इस आयोजन की शुरुआत की गई है. उन्होंने आम लोगों से मेले में पहुंचकर विभिन्न विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील की.
मंत्रियों ने बताया कि इस आयोजन के दौरान विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा. साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा. विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ से जुड़ी बातें भी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं.
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