ETV Bharat / state

झारखंड की कला-संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक लेकर खेलगांव में सजा तीन दिवसीय मेला

दीपिका पांडेय सिंह दीप प्रज्वलित करते हुए ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत गुरुवार को रांची के खेलगांव में तीन दिवसीय मेला-सह-सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ. आयोजित उद्घाटन समारोह में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, दीपक बिरुवा और संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर झारखंड की समृद्ध कला-संस्कृति, लोक परंपराओं और विकास की झलक पेश की गई. उद्घाटन के बाद विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को सामने रखा.

राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों की पहचान और वहां की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया