24वां झारखंड पेडिकॉन- 2025: तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे देशभर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ
रांची में शिशु रोग विशेषज्ञों का तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है.
Published : November 6, 2025 at 10:16 PM IST
रांची: इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक (IAP) रांची द्वारा 07 से 09 नवंबर तक 24वें झारखंड पेडिकॉन- 2025 का आयोजन किया जा रहा है.
शुक्रवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय पेडिकॉन- 2025 की जानकारी देने के लिए रांची के आईएमए भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जिसमें आयोजन सचिव डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञों के इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के शिशु रोग विशेषज्ञों के अलावा देश भर के कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपस्थिति रहेगी.
उन्होंने बताया कि कल से शुरू होनेवाले पेडिकॉन 2025 में झारखंड और देशभर से कुल मिलाकर 300 शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहेंगे. जिसमें जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रजत मलोत, एम्स दिल्ली के डॉ. जेपी मीणा, एम्स जम्मू के डॉ. कुशदेव सिंह, कोलकाता के डॉ. सुब्रतो डे, हैदराबाद की डॉ. अपर्णा चंद्रशेखरन, डॉ. जयंत, नागपुर के डॉ. बसंत कालतकर, दिल्ली की डॉ. नीलम मोहन और डॉ. अमरेश कुमार गुप्ता के नाम शामिल हैं.
इन विषयों पर होगी चर्चा
डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चों के विस्तारित पोषण और आनुवांशिक रोगों चर्चा होगी. इसके साथ साथ बच्चों में गुर्दे के रोग, हृदय, लिवर, पीलिया, बच्चों में होनेवाला मोटापा, चर्म रोग से जुड़े लक्षण, सांस से संबंधित बीमारी पर चर्चा होगी.
इस कॉन्फ्रेंस के दौरान देशभर से आये डॉक्टर्स आधुनिकतम चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अनुभवों को साझा करेंगे. जिसका लाभ झारखंड के युवा चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों को भी मिलेगा. इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान आयोजन समिति के डॉ. पार्थ कुमार चौधरी, डॉ. एस. सिडाना सहित कई शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे.
