ETV Bharat / state

दिल्ली में शुरू हुआ तीन दिवसीय 'पलाश महोत्सव 2026', जानें टाइमिंग और टिकट की कीमत

दिल्ली में शुरू हुआ तीन दिवसीय प्रकृति के रंग: भुदर्शन डिपार्टमेंट में कार्यरत DDA के अधिकारी पीयूष कुमार ने कहा कि आज हमने दिल्ली में चार जगह प्रकृति के रंग, प्रकृति के संग पलाश महोत्सव 2026 का आयोजन किया है. जिसकी शुरुआत लाला हरदयाल पार्क के महिला माली के द्वारा कराया है तो वहीं दीप ज्वलन भी सभी महिलाओं के द्वारा ही कराया गया. इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि लोग यहां आए और फूलों को देखें जो प्रकृति ने हमें दिया है हम चाहते हैं कि लोग कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताये उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगेगा यहां की हरियाली देखकर उन्हें प्रकृति के रंग की समझदारी होगी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में शुरू हुआ प्रकृति के रंग, प्रकृति के संग पलाश महोत्सव 2026. इस तीन दिवसीय पलाश महोत्सव में लोग लाला हरदयाल पार्क,जसोला में प्रकृति के अलग-अलग फूलों का और पौधे का लुत्फ उठाएंगे. पलाश महोत्सव का उद्घाटन इस पार्क में कार्यरत महिला माली के हाथों कराया गया. तो वहीं महिलाओं के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की गई.

प्रकृति के संग पलाश महोत्सव 2026: उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में खास यह है कि जनता फूलों की सजावट देखेंगे, हर तरह के फूल यहां पर लगाए गए हैं वहीं बच्चों के लिए भी खेलने की व्यवस्था है, जनता के लिए यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं. खाने के भी अलग-अलग स्टॉल लगे हैं. बच्चों के लिए अलग-अलग रंग-बिरंगे कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें वह पार्टिसिपेट करेंगे. यह आयोजन तीन दिवसीय है जो सुबह 9:00 से शुरू होकर शाम के 7:00 बजे तक चलेगा वहीं जनता के लिए ₹25 के मिनिमम दर पर टिकट भी है जिसे लेकर वह इस पार्क का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे.

पार्क में तकरीबन 50 तरह के फूल: पार्क के केयरटेकर राजेंद्र नागर बताते हैं कि इस पार्क को देखने के लिए आज सुबह से ही जनता पहुंच रही है इस पार्क को हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है इस पार्क की खूबसूरती कि लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. इस पार्क में तकरीबन 50 तरह के फूल लगाए गए हैं. वहीं पार्क के अंदर फूलों से अलग-अलग सजावट की गई है कहानी फूलों से हिरण बनाया गया है तो कहीं तितली बनाया गया है तो कहीं फूलों की भालू बनाई गई है.

प्रकृति का रंग भी कितना सुंदर होता है: पार्क की खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे समीम खान बताते हैं कि वह इस पार्क की खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. वह पहली बार इतना खूबसूरत पार्क देख रहे हैं जहां रंग-बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जहां बैठने की खाने की हर तरह की सुविधा है साथ ही इस पार्क में शांति है, चिड़ियों की चहचाहट है तो बहुत अच्छा लग रहा है, घूम कर दिल्ली का सभी पार्क इसी तरह होना चाहिए ताकि लोग आकर्षित हो और प्रकृति को समझ सके की प्रकृति का रंग भी कितना सुंदर होता है.

बता दें कि दिल्ली के सरिता विहार के जसोला स्थित लाला हरदयाल पार्क में पलाश महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि लोग इस महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और प्रकृति के रंगों को समझे की किस प्रकार से प्रकृति ने हमें कितना सुंदर और हरा-भरा जीवन दिया है और अपने आसपास भी इसी तरह भी हरियाली बनाकर रखें ताकि इससे हमारा इनवायरमेंट भी संतुलन में रहे और लोग प्रकृति के गोद में बैठकर शांति और चिड़ियों की चहचाहाट का आनंद ले सके.