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BHU में शोधार्थियों के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला, कुलपति बोले- कठिनाइयों के बीच रखें धैर्य

कार्यशाला के दौरान कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने पीएचडी की यात्रा को चुनौतीपूर्ण, किंतु अत्यंत संतोषजनक बताया.

BHU में तीन दिन चलेगी कार्यशाला.
BHU में तीन दिन चलेगी कार्यशाला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी : BHU के विज्ञान संस्थान में शोधार्थियों के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला (लेवल-I) का उद्घाटन सीडीसी भवन में हुआ. यह कार्यशाला भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे ने अपनी iRISE (इंस्पायरिंग इंडिया इन रिसर्च इनोवेशन एंड STEM एजुकेशन) पहल के तहत BHU के विज्ञान संस्थान के सहयोग से किया.

7 से 9 अगस्त तक आयोजित यह कार्यशाला युवा शोधार्थियों के व्यावसायिक एवं हस्तांतरणीय कौशलों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें अकादमिक, उद्योग, नवाचार एवं विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक दक्षताओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने पीएचडी की यात्रा को चुनौतीपूर्ण, किंतु अत्यंत संतोषजनक बताया.

अपने शोध अनुभव साझा करते हुए उन्होंने शोधार्थियों को कठिनाइयों के बीच धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि महान उपलब्धियां निरंतर प्रयास एवं दृढ़ता से ही प्राप्त होती हैं. उन्होंने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे शोध की सफलता को केवल प्रकाशनों या उद्धरणों की संख्या से न आंकें, बल्कि सार्थक ज्ञान के अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्ध रहें.

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गुणवत्तापूर्ण शोध को समय के साथ स्वतः मान्यता मिलती है. iRISE कार्यक्रम के उद्देश्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल शोध नैतिकता के साथ-साथ नवाचार, उद्यमिता, शिक्षण एवं उद्योग उन्मुखता को भी बढ़ावा देती है, जिससे प्रारंभिक कैरियर शोधार्थियों को प्रभावशाली शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक दक्षताएं प्राप्त होती हैं.

कार्यशाला के संयोजक प्रो. सत्येन साहा ने शोध नैतिकता को प्रोत्साहित करने तथा क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से सुदृढ़ शोध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया. शोध में एआई के बढ़ते उपयोग पर उन्होंने कहा कि इसके अंधाधुंध प्रयोग के प्रति सावधानी बरतनी होगी, अत्यधिक निर्भरता शोधार्थियों की विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक सोच को प्रभावित कर सकती है.

आईआईएसईआर, पुणे के iRISE प्रोजेक्ट से जुड़ी संसाधन विशेषज्ञ वैश्नवी कुलकर्णी ने प्रभावी शोध पद्धतियों, शोध के उत्तरदायी आचरण तथा प्रारंभिक कैरियर शोधार्थियों में व्यावसायिक क्षमता निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसे डॉ. संदीप द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉ. अर्चना तिवारी ने किया.

तीन दिनों की इस कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी चार प्रमुख विषयों प्रभावी वैज्ञानिक संचार, नवाचार एवं उद्यमिता, विज्ञान शिक्षा में नवीन शिक्षण पद्धतियां तथा विज्ञान में विविध करियर अवसर पर आधारित सत्रों में भाग लेंगे. इन सत्रों का उद्देश्य प्रतिभागियों को उनके शोध क्षेत्र से परे व्यावहारिक कौशल एवं दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिससे वे विभिन्न व्यावसायिक मार्गों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें.

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