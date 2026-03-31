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कुशीनगर में तीन दिवसीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ; मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन

कुशीनगर: कुशीनगर में मंगलवार को तीन दिवसीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो गया. देश और विदेशों से पहुंचे मेहमानों की उपस्थिति के बीच प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुद्धम शरणं गच्छामि मंत्र स्वर के साथ समारोह का शुभारंभ किया.

आयोजन की शुरुआत के साथ ही पूरी बौद्धस्थली पर चप्पे चप्पे पर पुख्ता सुरक्षा की तैयारियां दिखीं. समारोह से पूर्व सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री को पुलिस गारद द्वारा सलामी दी गई. उन्होंने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से विस्तार से कार्यक्रम और जिले के अन्य विषयों पर चर्चा की.

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह (ETV Bharat)

तय कार्यक्रम से महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ पूरे विधिविधान के साथ पूजन भी किया. समारोह स्थल पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने बुद्धिस्ट सर्किट के स्टाल का शुभारंभ के साथ ही बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्टालों का अवलोकन भी किया.बता दें कि बुद्धिस्ट सर्किट महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, जीवन और शिक्षा से जुड़े प्रमुख स्थानों का एक समूह है, जो भारत और नेपाल में फैले पवित्र स्थलों को जोड़ता है. इसमें मुख्य रूप से लुम्बिनी (जन्म), बोधगया (ज्ञान प्राप्ति), सारनाथ (प्रथम उपदेश), और कुशीनगर (महापरिनिर्वाण) शामिल हैं.

यह सर्किट प्राचीन मठों, स्तूपों और मंदिरों के माध्यम से आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करता है. कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर देश और विदेश से पहुंचे अतिथियों से अपने संबोधन के दौरान प्रभारी मंत्री ने इतने बड़े आयोजन में हुई गलतियों के लिए अपने और कार्यक्रम आयोजक जिले के डीएम की तरफ से क्षमा भी मांगा. देश के विभिन्न क्षेत्र से जुटे विद्वानों, बुद्ध धर्मावलंबियों, लामाओं के बीच कार्यक्रम की विस्तार से रूपरेखा रखते हुए वक्ताओं ने इसके उद्देश्य को भी रखा.