कुशीनगर में तीन दिवसीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ; मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन
बुद्धिस्ट सर्किट महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, जीवन और शिक्षा से जुड़े प्रमुख स्थानों का एक समूह है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 5:09 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर में मंगलवार को तीन दिवसीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो गया. देश और विदेशों से पहुंचे मेहमानों की उपस्थिति के बीच प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुद्धम शरणं गच्छामि मंत्र स्वर के साथ समारोह का शुभारंभ किया.
आयोजन की शुरुआत के साथ ही पूरी बौद्धस्थली पर चप्पे चप्पे पर पुख्ता सुरक्षा की तैयारियां दिखीं. समारोह से पूर्व सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री को पुलिस गारद द्वारा सलामी दी गई. उन्होंने सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से विस्तार से कार्यक्रम और जिले के अन्य विषयों पर चर्चा की.
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