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बैंक हड़ताल: तीन दिन बैंकों की हड़ताल से पहले रविवार को खुलेंगे बैंक, सामान्य दिनों की तरह होगा लेनदेन

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.

BANK STRIKE CHHATTISGARH
तीन दिन बैंक हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 11:08 AM IST

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जशपुरनगर: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल से पहले ग्राहकों को राहत देने के लिए रविवार को जिले के सभी 23 बैंकों की 97 शाखाएं खुली रहेंगी. इस दौरान बैंक शाखाओं में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा और ग्राहकों के लेन-देन से जुड़े जरूरी कार्य निपटाए जाएंगे. बैंक प्रबंधन ने लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रहने की स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था की है.

रविवार को कैश ट्रांजेक्शन, लोन सभी काम बैंक में होंगे

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक समीर कुमार ने बताया कि रविवार को बैंक की शाखाएं सामान्य कार्यदिवस की तरह संचालित होंगी. जिले में संचालित 23 बैंकों की 97 शाखाओं में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे और ग्राहकों के बैंकिंग संबंधी कार्य और लेन-देन का काम किया जाएगा. इसका उद्देश्य हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने से पहले ग्राहकों को जरूरी काम निपटाने का अवसर देना है.

रविवार को खुले रहेंगे बैंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

28 से 30 सितंबर बैंकों की हड़ताल

ब्रांच मैनेजर ने बताया कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. हड़ताल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नियमित कामकाज प्रभावित रहेगा. इसके पहले शनिवार को भी बैंक अवकाश होने और रविवार को सामान्य साप्ताहिक अवकाश होने के कारण लगातार कई दिनों तक शाखाओं के बंद रहने की स्थिति बन रही थी. ऐसे में बैंकिंग लेन-देन पर इसका सीधा असर पड़ने और ग्राहकों को परेशानी होने की आशंका थी. इसी को देखते हुए रविवार को बैंक शाखाएं खोलकर ग्राहकों को राहत देने का निर्णय लिया गया है. बैंक अधिकारी के अनुसार रविवार को ग्राहक अपने आवश्यक बैंकिंग कार्य निपटा सकेंगे, जिससे हड़ताल के दौरान होने वाली परेशानी को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा.

एटीएम में कैश की उपलब्धता बनाए रखने की तैयारी

तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद एटीएम और यूपीआई जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी. एसबीआई के शाखा प्रबंधक समीर कुमार ने बताया कि हड़ताल के दौरान जिले के सभी 23 बैंकों के एटीएम में पर्याप्त कैश उपलब्ध रखने की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने बताया कि एटीएम में कैश की नियमित आपूर्ति के लिए संबंधित कैश सप्लाई करने वाली कंपनी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. तीनों दिनों के दौरान एटीएम में नकदी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कैश आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।.साथ ही इस संबंध में बैंक प्रबंधकों के साथ भी चर्चा की गई है, ताकि हड़ताल के दौरान ग्राहकों को नकदी निकासी में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

Bank Open on Sunday
रविवार को खुले रहेंगे बैंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों से अपील की है कि हड़ताल से पहले रविवार को बैंक शाखाओं में उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेकर जरूरी लेन-देन और अन्य आवश्यक कार्य निपटा लें. वहीं, हड़ताल के दौरान जरूरत के अनुसार एटीएम, यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से लेन-देन किया जा सकेगा.

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