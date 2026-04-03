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दिल्ली में तीन दिवसीय अयोध्या पर्व का हुआ शुभारंभ, जानें इस बार क्या होंगे मुख्य आकर्षण

अयोध्या पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अयोध्या की नगर योजना किस तरह की होनी चाहिए इसपर अयोध्या पर्व में चर्चा हुई है.

अयोध्या पर्व का हुआ शुभारंभ
अयोध्या पर्व का हुआ शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 3, 2026 at 5:53 PM IST

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नई दिल्ली: राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या पूरे देशभर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है. अयोध्या की धर्म संस्कृति और लोक परंपरा को दिल्ली और एनसीआर के लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार से तीन दिवसीय अयोध्या पर्व का शुभारंभ हुआ. इसका आयोजन जनपथ रोड स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हो रहा है जो 5 अप्रैल तक चलेगा.

पर्व में तमाम विचार गोष्ठियों और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. साथ ही अयोध्या के प्रमुख तीर्थ स्थलों को दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी भी यहां लगाई गई है, जिसमें भगवान राम लला का मंदिर, कनक भवन, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, भरत कुंड, सूर्यकुंड आदि को दर्शाया गया है. इतना ही नहीं, अवधी हॉट, सीता रसोई के व्यंजन, प्रबुद्धजनों का उद्बोधन, संतों के आशीर्वचन, आध्यात्मिक संगीत, लोक कला के रंग, शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों और कवि सम्मेलन भी अयोध्या पर्व के प्रमुख आकर्षण रहेंगे. अयोध्या पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अयोध्या पर्व के माध्यम से अयोध्या के धर्म संस्कृति और लोक परंपरा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

यह आठवां अयोध्या पर्व है जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है. इससे पहले सात अयोध्या पर्व और आयोजित हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि अयोध्या पर्व का शुभारंभ वर्ष 2019 में दिल्ली से ही किया गया था. उन्होंने कहा कि भविष्य की अयोध्या कैसी हो. अयोध्या की नगर योजना किस तरह की होनी चाहिए उसपर अयोध्या पर्व में चर्चा हुई है. इस चर्चा में प्रमुख रूप से अयोध्या के भविष्य की योजना के लिए साधु संतों से परामर्श लेना उनके सुझाव लेना और उस तरह से अयोध्या को तैयार करना यह हमेशा साफ सुथरी रहे और हरी भरी रहे इस पर विचार भी हुआ है. अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान होने के कारण हिंदुओं की आस्था का केंद्र है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है. अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान राम के वहां दर्शन करना चाहते हैं.

लल्लू सिंह, अयोध्या पर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष (ETV Bharat)

अयोध्या पर्व के प्रथम सत्र में चर्चा में शामिल यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मैं खुद अयोध्या का हूं, इसलिए अयोध्या से जुड़ाव रहा है. अयोध्या के भविष्य की जो योजना तैयार की गई है. वह वर्ष 2047 के विजन दस्तावेज में भी शामिल है और इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी. अब अयोध्या के आगामी निर्माण की भी तैयारी चल रही है. आने वाले समय में अयोध्या का एक भव्य स्वरूप लोगों को देखने को मिलेगा. सरकार की भी योजना साधु संतों से परामर्श लेकर के अयोध्या की नगर योजना को जमीन पर उतारने का है.

वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मभूषण राम बहादुर राय ने कहा कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, उसी तरह से अयोध्या का भी नवनिर्माण होगा. अयोध्या पर्व में एक पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रामलला से संबंधित पुस्तकें और महात्मा बनादास पर आधारित साहित्य को दर्शाया गया है.

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