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रांची में शुरू हुआ नेत्र चिकित्सकों का महाकुंभ! देशभर के 1000 आई स्पेशलिस्ट ले रहे हिस्सा

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में आज से तीन दिवसीय AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है. 25 से 27 सितंबर तक रांची के होटल बीएनआर में आयोजित हो रहे नेत्र चिकित्सकों के इस सम्मेलन को नेत्र चिकित्सकों का महाकुंभ कहा जा रहा है. झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जहां देश-विदेश के 1000 से अधिक प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं.

डॉ. प्रितेश ने बताया कॉन्फ्रेंस का महत्व

रांची के प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉ. प्रितेश ने इस तीन दिवसीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि All India Ophthalmological Society (AIOS) की 5वीं मिड टर्म कॉन्फ्रेंस 2026 इस मायने में बेहद खास है. इसमें देश भर के 12-13 सौ चिकित्सकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. खराब मौसम के बावजूद 1000 नेत्र चिकित्सकों के शामिल होने की उम्मीद है.

डॉ प्रितेश और डॉ सुनील कुमार का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में प्रख्यात चिकित्सक नेत्र चिकित्सा शिक्षा, शोध और वैज्ञानिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे. तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कई प्रख्यात चिकित्सक अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यह काफी लाभकारी होने वाला है, क्योंकि उन्हें देश-दुनिया में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नव प्रयोग और शोध की जानकारी मिलेगी.

पहले दिन लाइव सर्जरी का प्रसारण

आज सेमिनार के पहले दिन कई प्रख्यात नेत्र सर्जनों द्वारा आंख से जुड़ी जटिल बीमारियों की सर्जरी का लाइव बड़े स्क्रीन पर प्रसारण हुआ. मेडिकल स्टूडेंट्स ने इसे देखा और ऑपरेशन की बारीकियां सीखीं.