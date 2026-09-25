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रांची में शुरू हुआ नेत्र चिकित्सकों का महाकुंभ! देशभर के 1000 आई स्पेशलिस्ट ले रहे हिस्सा

रांची में नेत्र चिकित्सकों का महाकुंभ लगा है. करीब 1000 यहां जुटे हुए हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

AIOS Mid term Conference
AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 7:17 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची में आज से तीन दिवसीय AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है. 25 से 27 सितंबर तक रांची के होटल बीएनआर में आयोजित हो रहे नेत्र चिकित्सकों के इस सम्मेलन को नेत्र चिकित्सकों का महाकुंभ कहा जा रहा है. झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जहां देश-विदेश के 1000 से अधिक प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं.

डॉ. प्रितेश ने बताया कॉन्फ्रेंस का महत्व

रांची के प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉ. प्रितेश ने इस तीन दिवसीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि All India Ophthalmological Society (AIOS) की 5वीं मिड टर्म कॉन्फ्रेंस 2026 इस मायने में बेहद खास है. इसमें देश भर के 12-13 सौ चिकित्सकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. खराब मौसम के बावजूद 1000 नेत्र चिकित्सकों के शामिल होने की उम्मीद है.

डॉ प्रितेश और डॉ सुनील कुमार का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इस मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में प्रख्यात चिकित्सक नेत्र चिकित्सा शिक्षा, शोध और वैज्ञानिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे. तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कई प्रख्यात चिकित्सक अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यह काफी लाभकारी होने वाला है, क्योंकि उन्हें देश-दुनिया में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नव प्रयोग और शोध की जानकारी मिलेगी.

पहले दिन लाइव सर्जरी का प्रसारण

आज सेमिनार के पहले दिन कई प्रख्यात नेत्र सर्जनों द्वारा आंख से जुड़ी जटिल बीमारियों की सर्जरी का लाइव बड़े स्क्रीन पर प्रसारण हुआ. मेडिकल स्टूडेंट्स ने इसे देखा और ऑपरेशन की बारीकियां सीखीं.

AIOS Mid term Conference
AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स (ETV Bharat)

कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ये रहा खास

राष्ट्रीय नेत्र मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम के पहले दिन जस्ट केसेस सत्र में चुनौतीपूर्ण नेत्र विकारों के इलाज और सर्जरी पर जानकारी साझा की गई. मास्टर क्लास इन रिफ्रेक्टिव सर्जरी के तहत बियोंड 20/20 में डॉ. रोहित शेट्टी और डॉ. भारती कश्यप द्वारा चश्मा हटाने की आधुनिक लेजर तकनीक पर विशेष मास्टर क्लास का संचालन किया गया.

अनप्लांड कट सेशन के तहत सर्जरी के दौरान आने वाली अप्रत्याशित जटिलताओं एवं सटीक सर्जिकल समाधान पर वीडियो आधारित विशेष सत्र का आयोजन हुआ. इसके साथ साइंटिफिक जोड़ी कंपटीशन, पर्ल्स ऑफ विजडम और फिश बॉल जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं.

AIOS Mid term Conference
AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स (ETV Bharat)

कल भी महत्वपूर्ण सत्र, राज्यवासियों के लिए भी लाभप्रद

कल दूसरे दिन भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर देश के प्रख्यात नेत्र सर्जन अपनी जानकारी साझा करेंगे. रिम्स के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के हेड और प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि इस तरह का आयोजन न सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स और नेत्र चिकित्सकों के लिए लाभप्रद होता है, बल्कि राज्यवासियों के लिए भी यह बेहद लाभप्रद होता है.

AIOS Mid term Conference
AIOS मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में मशीन का प्रदर्शन (ETV Bharat)

मिड टर्म राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का तकनीकी सत्र आज सुबह से शाम तक चला. इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत शुभारंभ आज रात स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी करेंगे.

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