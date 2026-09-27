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AIOS Mid Term Conference 2026: तीन दिवसीय सम्मेलन में नेत्र विशेषज्ञों ने विभिन्न चर्चा में लिया भाग

रांची में चल रहे तीन दिवसीय AIOS का मिड-टर्म सम्मेलन-2026 का समापन हो गया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Three day AIOS Mid Term Conference 2026 concluded held in Ranchi
AIOS का मिड-टर्म सम्मेलन-2026 का समापन (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 8:29 PM IST

8 Min Read
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रांची: राजधानी रांची में 25 सितंबर से चल रहे 5वां अखिल भारतीय नेत्र सम्मेलन (AIOS Mid-Term Conference 2026) का आज समापन हो गया. इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के तीसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा. देश के कई प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञों ने नेत्र से जुड़ी कई समस्याओं और विकारों की चर्चा की और आधुनिक चिकित्सा में उसके इलाज और बचाव के उपाय बताए.

अंतिम दिन कॉन्फ्रेंस के ये रहें मुख्य विषय

नेत्र विशेषज्ञों के विशेष सत्र के अंतिम दिन 'कॉर्नियल रिकंस्ट्रक्शन व केराटोप्लास्टी', 'आधुनिक ग्लूकोमा प्रबंधन', जटिल ऑकुलोप्लास्टी, न्यूरो-ऑप्थल्मोलॉजी तथा 'नेत्र विज्ञान का भविष्य,शोध एवं करियर' विषयों पर सत्र आयोजित किए गए.

नेत्र सर्जरी में जटिलताओं का समाधान के अंतर्गत 'OOPS in Eye Surgery: What's Your Next Move' सत्र में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान आने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों और उनके सफल निवारण के तरीके साझा किए.

समापन व पुरस्कार वितरण

इस तीन दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन आयोजित समापन समारोह में सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रों (Free Papers), फिजिकल पोस्टर्स, और वीडियो प्रस्तुतियों के विजेताओं को सम्मानित किया गया.

प्रीमैच्योर बच्चे के लिए रोशनी के बस 30 दिन बेहद महत्वपूर्ण- डॉ. विभूति कश्यप

इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन रांची के ROP विशेषज्ञ और AIIMS दिल्ली से प्रशिक्षित भी हैं डॉ. बिभूति कश्यप ने अपने व्याख्यान में प्रीमैच्योर बच्चे के लिए रोशनी विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि उनके लिए शुरुआती 30 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या जन्म के समय उसका वजन कम है, तो माता-पिता को यह बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए कि आंख में कोई परेशानी दिखाई दे तब डॉक्टर के पास ले जाएंगे.

उन्होंने कहा कि ROP यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआत में आंखें बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकती हैं. ऐसे में लोगों में यह जागरूकता बेहद जरूरी है कि प्री मैच्योर जन्में नवजात को अच्छे और योग्य नेत्र चिकित्सक से जरूर दिखाएं भले ही बाहर से देखने पर उसकी आंखें नॉर्मल दिख रही हो.

डॉ. विभूति कश्यप ने कहा कि समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात के आंखों की रेटिना पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती है. जन्म के बाद रेटिना की रक्त वाहिकाओं का विकास असामान्य तरीके से होने पर ROP विकसित हो सकता है. उन्होंने कहा कि बीमारी बढ़ने पर रेटिना पर गंभीर असर पड़ सकता है और वह अपनी जगह से अलग भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में बच्चे की दृष्टि को बचाना बेहद कठिन हो जाता है.

डॉ. विभूति कश्यप ने अपने व्याख्यान में कहा कि “ROP में समय ही सबसे महत्वपूर्ण है. नवजात बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ है तो उसकी रेटिना की जांच को रूटीन जांच न समझकर एक जरूरी और समयबद्ध जांच मानें. अगर शुरुआती अवस्था में बीमारी पकड़ में आ जाए तो लेजर, जरूरत के अनुसार एंटी-VEGF उपचार और उन्नत रेटिना सर्जरी जैसी आधुनिक चिकित्सा से दृष्टि बचाने की संभावना रहती है.

विशेषज्ञों के अनुसार कम वजन, कम गर्भावधि, लंबे समय तक ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत, NICU में भर्ती, गंभीर संक्रमण और अन्य नवजात जटिलताएं ROP के जोखिम को बढ़ा सकती हैं. ऐसे बच्चों में ROP स्क्रीनिंग की सही समय-सारणी, बच्चे की गर्भावधि, जन्म वजन और चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार तय की जाती है.

माता-पिता याद रखें—लक्षण का इंतजार न करें

प्रीमैच्योर बच्चे की आंखें सामान्य दिख रही हों, फिर भी ROP हो सकता है, सफेद पुतली या भेंगापन जैसे लक्षण दिखाई देने तक इंतजार करना खतरनाक हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माता-पिता के लिए उनका संदेश बिल्कुल सरल और साफ है कि प्रीमैच्योर नवजात के जन्म के साथ ही ROP स्क्रीनिंग की योजना बनाएं. रोशनी बचाने के लिए समय पर रेटिना की जांच जरूरी है, सही समय पर की गई जांच आपके बच्चे की पूरी जिंदगी की दृष्टि बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

साइलेंट थीफ ऑफ साइट है ग्लूकोमा- डॉ मनोज माथुर

हैदराबाद के ग्लूकोमा विशेषज्ञ डॉ. मनोज माथुर ने कहा कि ग्लूकोमा आंखों की ऐसी बीमारी है जो अक्सर बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के धीरे-धीरे दृष्टि को नुकसान पहुंचाती है. मरीज को लंबे समय तक यह पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखों की ऑप्टिक नर्व प्रभावित हो रही है. इसी वजह से ग्लूकोमा को ‘साइलेंट थीफ ऑफ साइट’ यानी दृष्टि का मूक चोर कहा जाता है.

डॉ. मनोज माथुर के अनुसार, ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है, यह नुकसान बढ़ने पर दृष्टि का क्षेत्र धीरे-धीरे कम हो सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार ऑप्टिक नर्व को हुआ नुकसान सामान्यतः वापस नहीं आता, इसलिए ग्लूकोमा में लक्ष्य खोई हुई दृष्टि लौटाना नहीं, बल्कि बीमारी को जल्दी पहचानकर बची हुई दृष्टि को सुरक्षित रखना है.

आंखें ठीक लगे, फिर भी जांच जरूरी

ग्लूकोमा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआती अवस्था में मरीज की आंखें सामान्य दिख सकती हैं और उसे कोई परेशानी भी महसूस नहीं होती. इसलिए “जब दिखना कम होगा, तब जांच कराएंगे” वाला इंतजार भारी पड़ सकता है. 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित नेत्र परीक्षण कराना महत्वपूर्ण है. जिनके परिवार में ग्लूकोमा का इतिहास है, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, मधुमेह, अत्यधिक नंबर का चश्मा, आंख की पुरानी चोट और लंबे समय तक स्टेरॉयड के इस्तेमाल जैसे कुछ कारक भी जोखिम बढ़ा सकते हैं.

सिर्फ आंखों का प्रेशर जांचना काफी नहीं

डॉ. मनोज माथुर बताते हैं कि ग्लूकोमा के मूल्यांकन में जरूरत के अनुसार आंखों का दबाव (IOP), ऑप्टिक नर्व की जांच, विजुअल फील्ड, OCT और कॉर्नियल मोटाई जैसी जांचें की जा सकती हैं, सिर्फ आंखों का दबाव सामान्य होना ग्लूकोमा को पूरी तरह खारिज नहीं करता.

ये चेतावनी संकेत दिखें तो तुरंत जांच कराएं

  • किनारे की चीजें देखने में कमी या साइड विजन कम होना.
  • धुंधला दिखाई देना या देखने के क्षेत्र में बदलाव.
  • बार-बार और बहुत जल्दी जल्दी चश्मे के नंबर में बदलाव.
  • रोशनी के चारों ओर रंगीन घेरे दिखना.
  • आंखों में दर्द, लालिमा या भारीपन.
  • अचानक दृष्टि धुंधली होना.
  • तेज आंख दर्द के साथ सिरदर्द, मतली या उल्टी.

ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता जरूरी है. उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे युवा नेत्र चिकित्सकों को ग्लूकोमा से जुड़ी जानकारियां साझा करते हुए कहा कि हालांकि शुरुआती ग्लूकोमा में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं हो सकता. यही कारण है कि जोखिम वाले लोगों में नियमित जांच बेहद महत्वपूर्ण है.

दवा बंद की तो बची रोशनी भी खतरे में

ग्लूकोमा का उपचार शुरू होने के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार आई ड्रॉप्स या अन्य उपचार नियमित रूप से लेना चाहिए, दृष्टि ठीक लगने पर भी दवा खुद से बंद न करें. नियमित फॉलो-अप से बीमारी की स्थिति की निगरानी की जा सकती है और उपचार में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं.

डॉ. मनोज माथुर ने कहा कि ग्लूकोमा को लेकर उनका साफ संदेश है कि “ग्लूकोमा में रोशनी जाने का इंतजार मत कीजिए. जो दृष्टि चली गई, उसे वापस लाना संभव नहीं है, लेकिन समय पर जांच और सही उपचार से बची हुई दृष्टि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोशिश की जा सकती है. आंखें ठीक लग रही हैं, तब भी जांच कराइए—क्योंकि ग्लूकोमा अक्सर दिखाई देने से पहले ही नुकसान शुरू कर देता है.

समारोह में विशेषज्ञों का संदेश

इस सम्मेलन के समापन अवसर पर AIOS के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय आयोजन समिति ने सम्मेलन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की. वक्ताओं ने कहा कि इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देशभर से आए 1000 से अधिक वक्ताओं और प्रतिभागियों ने 100 से अधिक वैज्ञानिक सत्रों के माध्यम से ज्ञान का आदान-प्रदान किया. यह सम्मेलन झारखंड सहित पूरे देश में अंधापन निवारण और उन्नत नेत्र चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

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