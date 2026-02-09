ETV Bharat / state

तीन दिवसीय कृषि सम्मेलन: ड्रोन और AI तकनीक ने दिखाया नया रास्ता

सम्मेलन में किसानों ने पहली बार खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, फसल की निगरानी और रोग पहचान का लाइव डेमो देखा.

agricultural conference in Udaipur
सम्मेलन में कृषि के आधुनिक उपकरण ​का प्रदर्शन (Etv Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 2:14 PM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी में हुए क्षेत्रीय कृषि मेले ने किसानों के लिए खेती की नई परिभाषा पेश की है. तीन दिवसीय इस कृषि सम्मेलन में जहां परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीकों का संगम देखने को मिला. वहीं, किसानों को यह भी समझने का अवसर मिला कि बदलते दौर में खेती को व्यवसाय बनाकर आय कैसे बढ़ाई जा सकती है?. इस सम्मेलन में बताया गया कि खेती अब केवल मेहनत नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता का क्षेत्र बन चुकी है. किसानों को बदलते दौर में खेती के समय-समय पर किस तरह बदलाव किए जाएं, इसको लेकर जानकारी दी जा रही है. विभिन्न प्रकार की स्टॉल भी इसमें लगाई गई हैं.

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला में पश्चिमी भारत के 4 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए. इस मेले में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के साथ-साथ दादर एवं नगर हवेली एवं दमन-दीव से किसान, महिला कृषक और कृषि उद्यमी भाग ले रहे हैं. यह मेला किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने का बड़ा मंच बनेगा. मेले में कुल लगभग 100 स्टॉल लगाए जा रहे हैं.

प्रोफेसर राजीव, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Etv Bharat Udaipur)

पढ़ें: खेती में डिजिटल युग: ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग का आधा खर्च उठाएगी सरकार, जानिए कैसे

प्रोफेसर राजीव ने बताया कि मेले में ड्रोन और एआई तकनीक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. किसानों ने पहली बार खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, फसल की निगरानी और रोग पहचान का लाइव डेमो देखा. विशेषज्ञों ने बताया कि इससे लागत कम होती है और समय की बचत होती है. डिजिटल फार्मिंग के तहत मोबाइल ऐप्स के जरिए मौसम, मिट्टी की सेहत और बाजार भाव की जानकारी लेने के तरीके भी सिखाए गए. हाई-टेक बागवानी और सोलर ऊर्जा आधारित खेती इस सम्मेलन की दूसरी बड़ी खासियत रही.

agricultural conference in Udaipur
कृषि सम्मेलन में लगी दुकानें (ETV Bharat Udaipur)

किसानों को पॉलीहाउस, शेडनेट और टपक सिंचाई जैसी तकनीकों से कम पानी में ज्यादा उत्पादन के गुर बताए गए. सोलर पंप और सोलर ड्रायर के उपयोग से खेती को ऊर्जा-स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया. इससे बिजली और डीजल पर निर्भरता घटेगी. फल-फूल-सब्जी प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं ने किसानों में गुणवत्ता और वैल्यू एडिशन की सोच को मजबूत किया. यहां न सिर्फ उन्नत किस्में दिखाईं गईं, बल्कि जैम, जेली, अचार, मुरब्बा जैसे परिरक्षित उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी के रास्ते भी समझाए गए.

विशेषज्ञों ने बताया कि कच्चा माल बेचने के बजाय प्रोसेसिंग कर बाजार में उतारने से किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है. कृषक-वैज्ञानिक संवाद सत्रों में टिकाऊ खेती, जलवायु प्रतिरोधी तकनीक और प्राकृतिक खेती पर खुली चर्चा हुई. किसानों को यह सीखने को मिला कि मिट्टी की सेहत सुधारना और रसायनों का संतुलित उपयोग लंबे समय में फायदेमंद है. साथ ही, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी जोर दिया गया, ताकि किसान सामूहिक रूप से बाजार से जुड़कर बेहतर दाम हासिल कर सकें.

