BJP के पक्ष में वोटिंग को लेकर घमासान! RJD पर दलितों की पिटाई का आरोप

मारपीट मामले में एक पक्ष के तीन लोग जख्मी ( ETV Bharat )

भाजपा प्रत्याशी ने घायलों से की मुलाकात : फिलहाल इस घटना की सूचना पाकर भाजपा प्रत्याशी मिथलेश तिवारी सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी लोगों का हाल-चाल जाना. घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि गुरुवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जख्मी लोगों का आरोप है कि आरजेडी को वोट नहीं देने पर सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में मारपीट की गयी.

मारपीट मामले में एक पक्ष के तीन लोग जख्मी : बुचेया गांव में मारपीट मामले में एक पक्ष से तीन लोग जख्मी हो गए जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.जहां सभी का ईलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है.जख्मी लोगो में बुचीया इनामी टोला गांव निवासी बलम राम और मनीष राम और छठू राम के रूप में किया गया.

गोपालगंज: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान बंपर वोटिंग के साथ तो संपन्न हो गया लेकिन वोटिंग से जुड़े विवाद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के सिंघवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की मामला सामने आया है.

बीजेपी को वोट देने के आरोप में दलितों की पिटाई का आरोप (ETV Bharat)

पीड़ितों ने राजद पर लगाया हमले का आरोप : पीड़ितों ने बताया कि जब हम लोग वोट देकर घर लौट रहे थे तभी कुछ लोगों रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोग शामिल थे. इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है.

पीड़ितों ने राजद पर लगाया हमले का आरोप (ETV Bharat)

जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी-SDPO : उधर, एसडीपीओ राजेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान समाप्त होने के बाद तीन स्थानों पर बैकुंठपुर थाना के बंगरा, महम्मदपुर थाना के देवकुली और सिधवलिया थाना के बुचेया पर मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई हैं. तीनों जगहों पर अलग-अलग लोगों द्वारा शिकायत दी गई है.

"बैकुंठपुर विधानसभा में आरजेडी समर्थकों पर हमला करने का आरोप है. घायल व्यक्तियों से लिखित शिकायत ली जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."-राजेश कुमार एसडीपीओ

आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव पर आरोप : बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव संभावित हार से हताश होकर उनके समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला किया है. मिथिलेश तिवारी ने प्रशासन से शिकायत कर 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

