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साइबर ठगों के पास मिलीं बैंक जैसी सुविधाएं! ₹7.5 लाख कैश, स्वाइप मशीन, 18 ATM और 15 चेकबुक के साथ 3 गिरफ्तार

बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

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साइबर ठगी करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:39 PM IST

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रामपुर: साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना पटवाई पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक थार गाड़ी से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़े गए आरोपी साइबर फ्रॉड की गतिविधियों में लिप्त थे. पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपये की नकदी, कई मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं.

साइबर ठगी करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, थाना पटवाई क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था. इसी दौरान सोहना पुल रोड पर एक संदिग्ध थार गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई. गाड़ी में सवार तीन व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं, जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुरादाबाद निवासी कैलाश सिंह और रामपुर निवासी विवेक कुमार और हरविंदर सिंह के रूप में हुई है.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से करीब साढ़े सात लाख रुपये की नकदी बरामद की गई. इसके अलावा एक लैपटॉप, एक एटीएम कार्ड स्वाइप मशीन, छह मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनियों की छह मोहरें, चार बिल बुक, 18 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, चार अलग-अलग बैंकों की पासबुक, एक भारतीय पासपोर्ट और आधार और पैन कार्ड सहित कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान और पूछताछ के आधार पर यह मामला साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मिलकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे और साइबर अपराध से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देते थे.

फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि इनके तार किसी बड़े साइबर गिरोह से जुड़े हैं या नहीं. बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी गहन जांच की जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

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