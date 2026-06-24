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साइबर ठगों के पास मिलीं बैंक जैसी सुविधाएं! ₹7.5 लाख कैश, स्वाइप मशीन, 18 ATM और 15 चेकबुक के साथ 3 गिरफ्तार

साइबर ठगी करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )