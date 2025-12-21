जामताड़ा में तीन साइबर अपराधी रंगेहाथ गिरफ्तार, कैशबैक का मैसेज भेजकर करते थे साइबर ठगी
जामताड़ा में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने तीन साइबर ठगों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.
Published : December 21, 2025 at 7:34 PM IST
जामताड़ा: साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर तीन साइबर अपराधियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन मोबाइल और 5 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है. इसकी पुष्टि डीएसपी देवेंद्र कुमार वर्मा ने की है.
गिरफ्तार साइबर अपराधियों में राजाउल अंसारी, मनीरूद्दीन अंसारी और सरताज अंसारी शामिल है.डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी के पास जंगल स्थित पत्थर खदान में छुपकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. सूचना मिलने के बाद टीम गठित कर साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर रंगेहाथ तीनों साइबर अपराधियों को धर दबोचा.
कैशबैक का मैसेज भेजकर करते थे ठगी
डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी लोगों को रूपेकार्ड और कैशबैक का मैसेज भेजकर साइबर ठगी का अंजाम देते थे. साइबर अपराधी लोगों को झांसे में लेकर 1099 का कैशबैक मैसेज भेजते थे और उसे एक्सेप्ट करने को बोलते थे. एक्सेप्ट करते ही सामने वाली की सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे और साइबर ठगी को अंजाम दे देते थे.
जब्त मोबाइल और सिम की जांच कर रही पुलिस
पुलिस पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल और सिम की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साइबर अपराधियों ने अब तक कितने लोगों से और कहां-कहां ठगी की है. डीएसपी ने बताया कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है.
फिलहाल पकड़े गए तीनों साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पूछताछ के बाद तीनों साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा जेल भेज दिया गया है.
