ETV Bharat / state

गढ़वा पुलिस की सूचना पर रेस हुई गिरिडीह पुलिस, तीन साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 25 लाख की एसयूवी जब्त

गिरिडीह में तीन अपराधी पकड़े गए हैं. साथ ही पुलिस ने एक एसयूवी भी जब्त की है.

Cyber Criminals Arrested In Giridih
गिरिडीह में तीन अपराधी गिरफ्तार. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीहः साइबर क्राइम के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई गढ़वा पुलिस के द्वारा दी गई सूचना पर की गई है. मामले में तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि चार साइबर ठग भागने में सफल रहे. पुलिस ने मौके से एक काले रंग की एसयूवी जब्त की है.

गढ़वा पुलिस की सूचना पर हुई कार्रवाई

दरअसल, गढ़वा में कुछ माह पूर्व साइबर क्राइम हुआ था. इस कांड में शामिल मुख्य शातिर गिरिडीह के मंडाटांड़ का रहनेवाला है. गढ़वा पुलिस साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी. इस बीच गढ़वा पुलिस को यह जानकारी मिली कि जिस प्रदीप नामक साइबर ठग को वह खोज रही है वह काले रंग के एसयूवी में सवार होकर देवघर की तरफ जा रहा है. वाहन पर उसके गिरोह के कई सदस्य हैं, जो साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले हैं. इसकी जानकारी गढ़वा पुलिस ने गिरिडीह पुलिस को दी. इसके बाद गिरिडीह की पुलिस एक्टिव हुई.

जानकारी देते बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

टोल प्लाजा के पास दबोचे गए

सूचना पर बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह की अगुआई में वाहन की खोजबीन शुरू की गई. गिरिडीह-देवघर पथ पर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने जांच अभियान शुरू किया. इस बीच उक्त एसयूवी कार वहां पहुंची. पुलिस टीम ने उक्त वाहन को रोका. पुलिस को देखकर वाहन पर सवार युवक भागने लगे. भागने के दौरान तीन साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस सफल रही. पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है.

बेंगाबाद थाना प्रभारी ने की पुष्टि

बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि गढ़वा पुलिस की सूचना पर एसयूवी वाहन के साथ तीन युवकों को पकड़ा गया है. वाहन पर सवार अन्य चार लोग फरार हो गए हैं. मामले से गढ़वा पुलिस को अवगत करा दिया गया है. गढ़वा पुलिस की टीम गिरिडीह आ रही है.

ये भी पढ़ें-

मणिपुर से साइबर अपराधी गिरफ्तार, गुमला के शख्स के बैंक खाते से उड़ाए थे 8.45 लाख रुपये

नागपुर से दो साइबर अपराधी गिरफ्तार, 23 लाख ठगी मामले में कार्रवाई

व्हाट्सएप पर फुसलाया, खाता से डेढ़ करोड़ उड़ाया, तेलंगाना में धराया

TAGGED:

CYBER CRIMINALS ARRESTED IN GIRIDIH
THREE CYBER CRIMINALS ARRESTED
GIRIDIH POLICE ACTION
गिरिडीह में तीन अपराधी पकड़े गए
CYBER CRIMINALS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.