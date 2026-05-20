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फर्जी टूरिस्ट वीजा बनाकर इराक जाने का प्रयास, यूपी-बिहार के तीन शातिर जयपुर में गिरफ्तार

जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा, पूछताछ जारी. कई अहम खुलासे होने की संभावना.

accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Source: Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 10:41 AM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में फर्जी टूरिस्ट वीजा बनाकर इराक जाने का प्रयास कर रहे तीन शातिर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. ये उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं. जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. फर्जी टूरिस्ट वीजा बनाने में उनकी मदद करने वालों की भी पुलिस तलाश कर रही है. उनसे पूछताछ में इस मामले को लेकर कई अहम खुलासे होने की संभावना है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि फर्जी टूरिस्ट वीजा बनाकर इराक जाने का प्रयास करने वाले तीन लोगों को एयरपोर्ट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज: जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया, एक शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए देवरिया बुजुर्ग (उत्तर प्रदेश) निवासी सुरेश कुमार जाटव, धनौती (बिहार) निवासी आलोक कुमार सिंह और सारेया बदुराहा (बिहार) निवासी रुपेश यादव को गिरफ्तार किया है. उनका कहना है कि इस मामले को लेकर थाने में शिकायत मिली थी. इस आधार पर बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. थानाधिकारी रूपनारायण यादव, एसआई लटूर प्रसाद और कांस्टेबल मनोज कुमार व मोहन लाल की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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पूछताछ में खुलेंगे कई राज: उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पूरे मामले को लेकर यह भी पड़ताल की जा रही है कि इराक जाने के पीछे इनका असली मकसद क्या था. वहीं फर्जी टूरिस्ट वीजा बनाने में इनकी मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा. पुलिस इस लिहाज से भी जांच कर रही है कि क्या कोई संगठित गिरोह तो यह काम नहीं कर रहा, जो लोगों को फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने में मदद कर रहा हो.

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JAIPUR POLICE ACTION
ALL 3 ARE RESIDENTS OF UP AND BIHAR
अहम खुलासे होने की संभावना
APPREHENDED BASED ON A COMPLAINT
THREE ARRESTED WITH FAKE VISAS

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