नाबालिग से छेड़खानी के मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, कोर्ट ने 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया
एसपी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में अदालत से सजा सुनाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:53 PM IST
औरैया : नाबालिग के साथ छेड़खानी से जुड़े मामले में औरैया की विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के क्रम में हुई है. 16 अक्टूबर 2026 को फैसला आया है.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य आपराधिक मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को सजा दिलाना है. अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में अदालत से सजा सुनाई गई.
पुलिस के अनुसार, मामला बिधूना थाना क्षेत्र के रूरूकला गांव से संबंधित है. इस मामले में थाना बिधूना में वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था. अभियोग में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 354, 294, 452, 323, 504 और 506 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v)(क) के तहत आरोप शामिल थे.
इन तीन दोषियों को सुनाई गई सजा : पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मामले में चंदन, गुड्डू और पप्पू निवासी जनपद औरैया को दोषी ठहराया गया है. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 452 और 323 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v)(क) के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
यह भी पढ़ें : फतेहपुर में पति को उम्रकैद, सास-जेठानी को तीन-तीन साल की सजा, नौ साल पुराने दहेज हत्या मामले में फैसला