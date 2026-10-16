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नाबालिग से छेड़खानी के मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, कोर्ट ने 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया

जिला एवं सत्र न्यायालय औरैया ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : नाबालिग के साथ छेड़खानी से जुड़े मामले में औरैया की विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के क्रम में हुई है. 16 अक्टूबर 2026 को फैसला आया है.

एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का उद्देश्य आपराधिक मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को सजा दिलाना है. अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में अदालत से सजा सुनाई गई.



