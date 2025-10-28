ETV Bharat / state

भिवानी जू में बढ़ रहा शेरों का कुनबा, गूंजी नन्हे शावकों की दहाड़, शेरनी गीता ने तीन शावकों को दिया जन्म

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में स्थानीय चिड़ियाघर में शेरनी गीता ने अपने बाड़े में तीन नन्हे शावकों को जन्म दिया. यह खबर सिर्फ भिवानी के के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीद की तरह आई है. गीता दो साल पहले भी शेरा और सिंघम नाम के दो शावकों को जन्म दे चुकी है. अब ये दोनों व्यस्क हो चुके हैं. शेरों की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है.

जू में ट्रिपल दहाड़: बता दें कि 2014 में बाघ ब्रांडिस की मौत के बाद भिवानी चिड़ियाघर छह वर्षों तक शेर या बाघ से खाली रहा. फिर लॉकडाउन के बीच उम्मीदें लेकर आए वे तीन शावक और अब वही गीता, जो तव महज एक बच्ची थी, पांच साल में मां की पहचान पा चुकी है. बीते दिनों गीता पर इंदौर से लाए गए शेर शिवा ने हमला भी किया था. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उस दर्द और डर से उभरकर अब गीता नए जीवन की वाहक बनी है.

5 साल पहले आई थी गीता: दिसंबर 2020 में जब रोहतक से तीन शावक गीता, सुधा और अर्जुन यहां लाए गए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही वर्षों में यह जगह शेरों का सुरक्षित आश्रय बन जाएगी. बाद में इंदौर से आया सिंबा, गीता का साथी बना. दोनों की जोड़ी ने इस बाड़े को जीवंत कर दिया. जब तीन नए शावक जन्मे हैं, तो यह न सिर्फ एक जैविक सफलता है, बल्कि एक संवेदनात्मक कहानी भी, भरोसे, देखभाल और प्राकृतिक सामंजस्य की.