ETV Bharat / state

दिवाली पर क्रोकोडाइल का आतंक, शिकार की तलाश में कॉलोनियों में पहुंचे तीन मगरमच्छ

कोटा: दिवाली के अवसर पर भी आबादी वाले इलाकों में मगरमच्छों के पहुंचने का क्रम जारी है. ऐसे में तीन मगरमच्छों को अलग-अलग स्थानों से बचाया गया. दो मगरमच्छों को कोटा शहर से और एक को जिले के कनवास इलाके में दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर के नजदीक से बचाया गया.

वन विभाग की रेस्क्यू टीम के प्रभारी वीरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि रविवार को बोरखेड़ा इलाके में नया नोहरा मॉडर्न स्कूल के पास से एक मगरमच्छ को बचाया गया. यह करीब 5 फीट लंबा और लगभग 50 किलो वजनी था. इसके बाद बालिता रोड से देर रात करीब 9:50 बजे उसी आकार का एक और मगरमच्छ पकड़ा गया. दोनों मगरमच्छ आबादी वाले इलाकों में पहुंचे थे और उन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया गया. तीसरा मगरमच्छ कनवास रेंज में दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर के पास से सोमवार को बचाया गया. यह मगरमच्छ काफी विशालकाय था. वह 11 से 12 फीट लंबा और डेढ़ सौ किलो वजनी था. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टीम ने उनकी मदद से इसे पकड़ा और इसे किशोर सागर बालाजी के पास एक तालाब में छोड़ दिया गया.