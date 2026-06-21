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राहुल सिंह गिरोह के तीन अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, हिंसक घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

लातेहार में पुलिस ने कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया.

CRIMINALS ARRESTED IN LATEHAR
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 8:23 PM IST

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लातेहारः एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के बानालात गांव के पास छापेमारी अभियान चलाकर कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार अपराधियों में भोलानाथ गंझू आर विनोद कुमार गंझू चतरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि फलिंद्र गंझू लातेहार के बालूमाथ का रहने वाला है. पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, गोलियां तथा चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है.

जानकारी देते डीएसपी उमेश सिंह (Etv Bharat)

अपराधी हिंसक घटना को अंजाम देने वाले थे

दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी किसी हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए बरियातू थाना क्षेत्र के बानालात गांव के एक क्रशर के पास जमे हुए हैं. सूचना मिलने पर एसपी ने बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान और बालूमाथ थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की.

अपराधियों से पास से सामान बरामद

पुलिस टीम ने चिन्हित स्थान पर अलग-अलग टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस को देखकर भागते हुए तीन संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया. जब युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद हुईं. उसके बाद जब पुलिस ने अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों ने स्वीकार किया कि वे लोग राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करते हैं और लेवी के लिए हिंसक घटना को अंजाम देने आए थे.

मोबाइल फोन से मांगी थी 20 लाख रुपए की रंगदारी

इधर इस संबंध में रविवार को प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी उमेश सिंह ने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है.

उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उसके द्वारा एक व्यवसायी को फोन किया गया था और उससे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. इसका मामला भी थाने में दर्ज है. डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है. अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो अपराधियों ने पुलिस को कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

छापेमारी में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण

अपराधियों के खिलाफ चलाए गए छापामारी अभियान में बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान, बालूमाथ थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास, सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार समेत पुलिस के अन्य कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

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