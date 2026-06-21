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राहुल सिंह गिरोह के तीन अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, हिंसक घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

लातेहारः एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के बानालात गांव के पास छापेमारी अभियान चलाकर कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार अपराधियों में भोलानाथ गंझू आर विनोद कुमार गंझू चतरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि फलिंद्र गंझू लातेहार के बालूमाथ का रहने वाला है. पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, गोलियां तथा चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है.

जानकारी देते डीएसपी उमेश सिंह (Etv Bharat)

अपराधी हिंसक घटना को अंजाम देने वाले थे

दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के कुछ अपराधी किसी हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए बरियातू थाना क्षेत्र के बानालात गांव के एक क्रशर के पास जमे हुए हैं. सूचना मिलने पर एसपी ने बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान और बालूमाथ थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की.

अपराधियों से पास से सामान बरामद

पुलिस टीम ने चिन्हित स्थान पर अलग-अलग टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस को देखकर भागते हुए तीन संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया. जब युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से पिस्तौल और गोलियां बरामद हुईं. उसके बाद जब पुलिस ने अपराधियों से कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों ने स्वीकार किया कि वे लोग राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करते हैं और लेवी के लिए हिंसक घटना को अंजाम देने आए थे.

मोबाइल फोन से मांगी थी 20 लाख रुपए की रंगदारी