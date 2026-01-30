ETV Bharat / state

कैरव गांधी अपहरण कांड: अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, तीन बदमाश घायल

रांचीः जमशेदपुर में उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण कांड से जुड़े तीन अपराधियों के साथ गुरुवार आधी रात को पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में तीन अपराधी घायल हुए है. घायल बदमाशों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस और अपराधियो के बीच यह मुठभेड़ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच हुई.

पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश

पुलिस हथियार बरामदगी के लिए तीनों अपराधियों को घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान अपराधियों ने एक कांस्टेबल से कार्बाइन छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, जिसमें तीनों के निचले अंगों में गोली लग गई. थाना प्रभारी आलोक दुबे पर भी फायरिंग हुई, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी जमशेदपुर

कौन कौन हुए घायल

घायल अपराधियों में गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा शामिल है. तीनों बिहार के गया और नालंदा जिले के निवासी हैं. ये कैरव गांधी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं. पुलिस के अनुसार अपहरण के बाद ये फरार थे और हथियारों के साथ छिपे हुए थे. मुठभेड़ में कार्बाइन सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है.