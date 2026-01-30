कैरव गांधी अपहरण कांड: अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, तीन बदमाश घायल
कैरव गांधी के अपहरण में शामिल तीन अपराधी जमशेदपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल. मुठभेड़ कल देर रात सोनारी में हुई थी.
रांचीः जमशेदपुर में उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण कांड से जुड़े तीन अपराधियों के साथ गुरुवार आधी रात को पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में तीन अपराधी घायल हुए है. घायल बदमाशों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस और अपराधियो के बीच यह मुठभेड़ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच हुई.
पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश
पुलिस हथियार बरामदगी के लिए तीनों अपराधियों को घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान अपराधियों ने एक कांस्टेबल से कार्बाइन छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, जिसमें तीनों के निचले अंगों में गोली लग गई. थाना प्रभारी आलोक दुबे पर भी फायरिंग हुई, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी जमशेदपुर
कौन कौन हुए घायल
घायल अपराधियों में गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा शामिल है. तीनों बिहार के गया और नालंदा जिले के निवासी हैं. ये कैरव गांधी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं. पुलिस के अनुसार अपहरण के बाद ये फरार थे और हथियारों के साथ छिपे हुए थे. मुठभेड़ में कार्बाइन सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है.
कैरव को सकुशल मुक्त करवाया था पुलिस ने
आपको बता दें कि कैरव गांधी एक प्रमुख उद्योगपति के पुत्र हैं, जिनका अपहरण कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में ही किया गया था. 13 दिनों के बाद जमशेदपुर पुलिस ने कैरव को मुक्त करवाया था, जिसके बाद अपहरण करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी. मुठभेड़ के बाद सिटी एसपी ने कहा कि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है और मामले की गहन जांच चल रही है.
