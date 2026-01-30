ETV Bharat / state

कैरव गांधी अपहरण कांड: अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, तीन बदमाश घायल

कैरव गांधी के अपहरण में शामिल तीन अपराधी जमशेदपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल. मुठभेड़ कल देर रात सोनारी में हुई थी.

JAMSHEDPUR ENCOUNTER
हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का पहरा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 8:27 AM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः जमशेदपुर में उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण कांड से जुड़े तीन अपराधियों के साथ गुरुवार आधी रात को पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में तीन अपराधी घायल हुए है. घायल बदमाशों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस और अपराधियो के बीच यह मुठभेड़ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच हुई.

पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश

पुलिस हथियार बरामदगी के लिए तीनों अपराधियों को घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान अपराधियों ने एक कांस्टेबल से कार्बाइन छीनकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, जिसमें तीनों के निचले अंगों में गोली लग गई. थाना प्रभारी आलोक दुबे पर भी फायरिंग हुई, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी जमशेदपुर

कौन कौन हुए घायल

घायल अपराधियों में गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा शामिल है. तीनों बिहार के गया और नालंदा जिले के निवासी हैं. ये कैरव गांधी अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं. पुलिस के अनुसार अपहरण के बाद ये फरार थे और हथियारों के साथ छिपे हुए थे. मुठभेड़ में कार्बाइन सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है.

कैरव को सकुशल मुक्त करवाया था पुलिस ने

आपको बता दें कि कैरव गांधी एक प्रमुख उद्योगपति के पुत्र हैं, जिनका अपहरण कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में ही किया गया था. 13 दिनों के बाद जमशेदपुर पुलिस ने कैरव को मुक्त करवाया था, जिसके बाद अपहरण करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी. मुठभेड़ के बाद सिटी एसपी ने कहा कि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है और मामले की गहन जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें:

अपहृत युवा उद्यमी कैरव गांधी सकुशल बरामद, एसएसपी ने कहा- पुलिस के दबाव में अपहरणकर्ता छोड़ कर भागे

व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया आंदोलन का नतीजा

जमशेदपुर से किडनैप कैरव गांधी सकुशल बरामद, 13 दिन पहले हुआ था अपहरण

Last Updated : January 30, 2026 at 8:42 AM IST

TAGGED:

KAIRAV ​​GANDHI KIDNAPPING CASE
कैरव गांधी किडनैपिंग केस
ENCOUNTER IN JAMSHEDPUR
जमशेदपुर में पुलिस मुठभेड़
JAMSHEDPUR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.