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बिहार में शातिर चांद मियां समेत तीन गिरफ्तार, पुलिस कर रही बंगाल कनेक्शन की जांच.. पिस्टल-जिंदा कारतूस बरामद

गयाजी में बंगाल-बिहार के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बदमाशों के पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद. पढ़ें खबर-

criminals arrested in Gaya
गया में बंगाल बिहार के अपराधी गिरफ्तार (ETV bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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गयी : बिहार के गया जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार में सवार तीन हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक गाड़ी पर सवार होकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए निकले हैं. सूचना मिलते ही डीएसपी टाउन-2 धर्मेंद्र भारती के निर्देशन में डेल्हा थाना अध्यक्ष समेत कई थानों की टीमों को अलर्ट कर दिया गया.

पीछा करने के बाद की घेराबंदी: पुलिस टीम ने तुरंत बदमाशों का पीछा शुरू किया. अपराधियों ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया. पूरी कार्रवाई मात्र 10 मिनट में पूरी हो गई. गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए. वाहन को भी जब्त कर लिया गया है.

डीएसपी धर्मेंद्र भारती (ETV bharat)

अपराधियों की पहचान: गिरफ्तार अपराधियों में मुख्य आरोपी चांद मियां गया जिला का निवासी है, जिसका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है. उसके साथ दो अन्य सहयोगी भी थे, जिनमें एक बंगाल का रहने वाला है. पूछताछ में पता चला कि चांद मियां के पास से लोडेड पिस्तौल और कारतूस मिले, जबकि अन्य दो मोबाइल फोन लेकर यात्रा कर रहे थे. वाहन चालक मो. एजाज मलिक और पीछे बैठे मो. फारूख भी गिरफ्तार किए गए.

जमीन कब्जा करने की साजिश: पूछताछ में तीनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा दिलाने का काम करते थे. इसके बदले में वे मोटी रकम वसूलते थे. वे पंचानपुर की ओर किसी जमीन कब्जे की घटना को अंजाम देने जा रहे थे. पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह भय फैलाकर अवैध तरीके से जमीन हड़पने का काम करता था.

बंगाल कनेक्शन की जांच: गिरफ्तार बंगाल निवासी ने बताया कि वह ठेकेदारी के सिलसिले में गया आया था. पुलिस उसकी पहचान और आपराधिक इतिहास की जांच के लिए बंगाल पुलिस से संपर्क कर रही है. डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने कहा कि आरोपी के बयान की पुष्टि की जा रही है और उसके स्थानीय संपर्कों की भी तलाश की जा रही है.

अन्य साथियों की तलाश: पुलिस ने तीनों आरोपियों के ठिकानों और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. डीएसपी ने बताया कि इन बदमाशों का पूरा आपराधिक नेटवर्क उजागर करने की कोशिश की जा रही है. हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और वाहन को सबूत के रूप में जब्त कर लिया गया है.

"ये जमीन पर कब्जा दिलाने और भय फैलाने के लिए निकले थे, पैसे लेकर हथियार के बल पर अवैध ढंग से जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए यह बदमाश काम करते हैं, उनके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है. तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है."-धर्मेंद्र भारती, डीएसपी

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