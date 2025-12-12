बहरोड़ में हत्या मामले में 50-50 हजार के तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार
हमीदपुर में जमीन बंटवारे को लेकर हमले में बुजुर्ग की चली गई थी जान.
Published : December 12, 2025 at 2:54 PM IST
बहरोड़: कोतवाली पुलिस ने हत्या के मामले में छह माह से फरार 50-50 हजार रुपए के तीन इनामी बदमाशों को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया. इस मामले में महिला समेत तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि हमीदपुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर एक परिवार में विवाद था. एक पक्ष के बुजुर्ग पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया. इसमें बुजुर्ग घायल हो गया. घायल बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस प्रकरण में महिला समेत तीन लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि तीन फरार थे.
50-50 हजार रुपए इनाम: पुलिस ने फरार आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित किया. देर रात कोतवाली पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र महावीर प्रसाद, मनोज पुत्र विक्रम, सुनील यादव उर्फ ढोला पुत्र रामप्रताप को गिरफ्तार किया. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी ताकि पूछताछ कर सके.
महिला कांस्टेबल के घर चोरी का आरोपी गिरफ्तार: एसपी देवेंद्र ने बताया कि एक महीने पहले बहरोड़ कस्बे में पुलिस क्वार्टरों में महिला कांस्टेबल के कमरे से गहने चुराने के एक आरोपी को हरियाणा के खोल से गिरफ्तार किया. चोरी गया माल बरामद कर लिया. उसके साथी की तलाश है.