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सीएसपी लूटकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा: तीन अपराधी गिरफ्तार, कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा बरामद

पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी में लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. चौथे की तलाश जारी है. पढ़ें

PNB CSP robbery case
गया पुलिस ने तीन अपराधियों को पकड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 2:02 PM IST

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गया: बिहार के गया में सीएसपी लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने घटना में संलिप्त तीन अपराधियों को दबोचा है. वहीं, लूट में प्रयुक्त हुआ एक देशी कट्टा भी बरामद किया है. इस कांड में शामिल एक अपराधी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है.

8 अप्रैल को हुई थी घटना: बीते 8 अप्रैल को इमामगंज थाना अंतर्गत डुमरिया-पटना स्टेट हाईवे 69 पर पाकरडीह बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में कैश लूट की घटना हुई थी. अपराधी पीएनबी के सीएसपी से 2.07 लाख लूटकर आराम से भाग निकलने में सफल रहे थे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

3 अपराधी गिरफ्तार: यह घटना गया पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी. घटना के करीब 11 दिनों में पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है. बता दें, कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अनुसंधान में काफी मदद मिली और टेक्निकल सेल की मदद से चली कार्रवाई में सीएसपी लूटकांड में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

एक की तलाश जारी: एक अपराधी अब भी फरार है, जिसे दबोचने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. बताया जाता है, कि घटना के बाद गया एसएसपी सुशील कुमार द्वारा पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी. गठित पुलिस की विशेष टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी. इसी बीच सीएसपी लूट कांड में संलिप्त अपराधियों के संबंध में सुराग मिला था.

देसी कट्टा और 35 सौ नकद बरामद: घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है. वहीं, इस संबंध में इमामगंज एसडीपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही थी. तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया था.

आरोपियों ने कबूला जुर्म: तकनीकी अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर रविवार को विश्रामपुर पुल के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर आ रहे तीन युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में सभी को पकड़ा गया, तो तीनों ने सीएसपी लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है.

PNB CSP robbery case
कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा बरामद (ETV Bharat)

"गिरफ्तार अपराधियों में बिंदु पासवान आमस थाना के बनाही गांव निवासी, राहुल पासवान शेरघाटी थाना के नवादा गांव निवासी और मृत्युंजय पासवान शेरघाटी थाना के बीटी बिगहा निवासी शामिल हैं. पुलिस की कार्रवाई के दौरान इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 35 सौ कैश और मोबाइल फोन की बरामद की हुई है. छापेमारी की कार्रवाई में इमामगंज थाना अध्यक्ष अमित कुमार भी शामिल थे."- कमलेश कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज

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