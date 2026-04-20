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सीएसपी लूटकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा: तीन अपराधी गिरफ्तार, कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा बरामद

गया: बिहार के गया में सीएसपी लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने घटना में संलिप्त तीन अपराधियों को दबोचा है. वहीं, लूट में प्रयुक्त हुआ एक देशी कट्टा भी बरामद किया है. इस कांड में शामिल एक अपराधी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है.

8 अप्रैल को हुई थी घटना: बीते 8 अप्रैल को इमामगंज थाना अंतर्गत डुमरिया-पटना स्टेट हाईवे 69 पर पाकरडीह बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में कैश लूट की घटना हुई थी. अपराधी पीएनबी के सीएसपी से 2.07 लाख लूटकर आराम से भाग निकलने में सफल रहे थे.

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3 अपराधी गिरफ्तार: यह घटना गया पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी. घटना के करीब 11 दिनों में पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर लिया है. बता दें, कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अनुसंधान में काफी मदद मिली और टेक्निकल सेल की मदद से चली कार्रवाई में सीएसपी लूटकांड में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

एक की तलाश जारी: एक अपराधी अब भी फरार है, जिसे दबोचने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. बताया जाता है, कि घटना के बाद गया एसएसपी सुशील कुमार द्वारा पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी. गठित पुलिस की विशेष टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी. इसी बीच सीएसपी लूट कांड में संलिप्त अपराधियों के संबंध में सुराग मिला था.