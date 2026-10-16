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लक्सर में पांच घंटे में लूट का खुलासा, तीन बदमाश गिरफ्तार, चमोली में युवक की हत्या

लक्सर में पांच घंटे में लूट का खुलासा ( ETV Bharat )

लक्सर/चमोली: दो युवकों से मारपीट कर सोने की अंगूठियां, चांदी के जेवर और मोबाइल फोन लूटने वाले तीन आरोपियों को पथरी पुलिस ने महज पांच घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया शत-प्रतिशत सामान बरामद करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल बाइक भी कब्जे में ली है.

पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि ज्वालापुर निवासी नीरज चौहान अपने दोस्त नवलदीप के साथ किसी काम से धनपुरा आया था. इसी दौरान तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट कर दो सोने की अंगूठियां, चांदी की चेन, कड़ा, लॉकेट और दो मोबाइल फोन लूट लिए. घटना के बाद पीड़ित ने थाना पथरी की फेरुपुर चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की.